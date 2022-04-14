Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tensorplex Staked TAO (STTAO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Information Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards. Officiel hjemmeside: https://stake.tensorplex.ai Hvidbog: https://docs.tensorplex.ai

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tensorplex Staked TAO (STTAO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Samlet udbud $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Cirkulerende forsyning $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Alle tiders Høj: $ 822.97 $ 822.97 $ 822.97 Alle tiders Lav: $ 182.04 $ 182.04 $ 182.04 Nuværende pris: $ 448.63 $ 448.63 $ 448.63 Få mere at vide om Tensorplex Staked TAO (STTAO) pris

Tensorplex Staked TAO (STTAO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tensorplex Staked TAO (STTAO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STTAO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STTAO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STTAO's tokenomics, kan du udforske STTAO tokens live-pris!

