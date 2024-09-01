Ronnie (RONNIE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ronnie (RONNIE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ronnie (RONNIE) Information $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Officiel hjemmeside: https://rronsol.xyz/ Hvidbog: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Køb RONNIE nu!

Ronnie (RONNIE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ronnie (RONNIE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Samlet udbud $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Cirkulerende forsyning $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Alle tiders Høj: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ronnie (RONNIE) pris

Ronnie (RONNIE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ronnie (RONNIE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RONNIE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RONNIE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RONNIE's tokenomics, kan du udforske RONNIE tokens live-pris!

