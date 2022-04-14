Otherworld (OWN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Otherworld (OWN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Otherworld (OWN) Information Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership. Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs. Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement. By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems. The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience. Officiel hjemmeside: https://otherworld.network/ Hvidbog: https://docs.google.com/document/d/1I5MSja5AHv6pHTNtRO1t7ZoDzEZ-pw7zjAvf-SFTZ7U/edit Køb OWN nu!

Otherworld (OWN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Otherworld (OWN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.87M $ 10.87M $ 10.87M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 35.34M $ 35.34M $ 35.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 307.45M $ 307.45M $ 307.45M Alle tiders Høj: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Alle tiders Lav: $ 0.10068 $ 0.10068 $ 0.10068 Nuværende pris: $ 0.307445 $ 0.307445 $ 0.307445 Få mere at vide om Otherworld (OWN) pris

Otherworld (OWN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Otherworld (OWN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OWN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OWN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OWN's tokenomics, kan du udforske OWN tokens live-pris!

