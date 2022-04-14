MileVerse (MVC) Tokenomics Få vigtig indsigt i MileVerse (MVC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MileVerse (MVC) Information MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point). Officiel hjemmeside: https://mileverse.com/ Køb MVC nu!

MileVerse (MVC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MileVerse (MVC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Samlet udbud $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B Cirkulerende forsyning $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Alle tiders Høj: $ 0.563195 $ 0.563195 $ 0.563195 Alle tiders Lav: $ 0.00148106 $ 0.00148106 $ 0.00148106 Nuværende pris: $ 0.00418718 $ 0.00418718 $ 0.00418718 Få mere at vide om MileVerse (MVC) pris

MileVerse (MVC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MileVerse (MVC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MVC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MVC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MVC's tokenomics, kan du udforske MVC tokens live-pris!

MVC Prisprediktion Vil du vide, hvor MVC måske er på vej hen? Vores MVC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MVC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!