MileVerse (MVC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i MileVerse (MVC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

MileVerse (MVC) Information

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

Officiel hjemmeside:
https://mileverse.com/

MileVerse (MVC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MileVerse (MVC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 11.27M
Samlet udbud
$ 2.88B
Cirkulerende forsyning
$ 2.69B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 12.06M
Alle tiders Høj:
$ 0.563195
Alle tiders Lav:
$ 0.00148106
Nuværende pris:
$ 0.00418718
MileVerse (MVC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for MileVerse (MVC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MVC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MVC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MVC's tokenomics, kan du udforske MVC tokens live-pris!

MVC Prisprediktion

Vil du vide, hvor MVC måske er på vej hen? Vores MVC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.