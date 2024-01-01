Kinka (XNK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Kinka (XNK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Kinka (XNK) Information Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Officiel hjemmeside: https://kinka-gold.com Hvidbog: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf Køb XNK nu!

Kinka (XNK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Kinka (XNK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Samlet udbud $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Cirkulerende forsyning $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Alle tiders Lav: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Nuværende pris: $ 3,342.69 $ 3,342.69 $ 3,342.69 Få mere at vide om Kinka (XNK) pris

Kinka (XNK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Kinka (XNK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XNK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XNK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XNK's tokenomics, kan du udforske XNK tokens live-pris!

