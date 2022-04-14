Home3 (HTS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Home3 (HTS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Home3 (HTS) Information We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone. Officiel hjemmeside: https://www.home3suite.com/ Hvidbog: https://www.home3suite.com/whitepaper Køb HTS nu!

Home3 (HTS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Home3 (HTS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Samlet udbud $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Cirkulerende forsyning $ 80.85M $ 80.85M $ 80.85M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Alle tiders Høj: $ 0.097616 $ 0.097616 $ 0.097616 Alle tiders Lav: $ 0.00769071 $ 0.00769071 $ 0.00769071 Nuværende pris: $ 0.02525791 $ 0.02525791 $ 0.02525791 Få mere at vide om Home3 (HTS) pris

Home3 (HTS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Home3 (HTS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HTS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HTS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HTS's tokenomics, kan du udforske HTS tokens live-pris!

HTS Prisprediktion Vil du vide, hvor HTS måske er på vej hen? Vores HTS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HTS Tokens prisprediktion nu!

