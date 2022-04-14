Hestia (HESTIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hestia (HESTIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hestia (HESTIA) Information HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Officiel hjemmeside: https://ultraroundmoney.com/hestia Hvidbog: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf

Hestia (HESTIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hestia (HESTIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.06M Samlet udbud $ 569.72K Cirkulerende forsyning $ 569.72K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.06M Alle tiders Høj: $ 2.74 Alle tiders Lav: $ 0.668389 Nuværende pris: $ 1.85

Hestia (HESTIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hestia (HESTIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HESTIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HESTIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HESTIA's tokenomics, kan du udforske HESTIA tokens live-pris!

