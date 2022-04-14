Hara (HART) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hara (HART), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hara (HART) Information Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Officiel hjemmeside: https://haratoken.io/index.html Hvidbog: http://haratoken.io/download/whitepaper Køb HART nu!

Hara (HART) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hara (HART), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Alle tiders Høj: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00210408 $ 0.00210408 $ 0.00210408 Få mere at vide om Hara (HART) pris

Hara (HART) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hara (HART) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HART tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HART tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HART's tokenomics, kan du udforske HART tokens live-pris!

HART Prisprediktion Vil du vide, hvor HART måske er på vej hen? Vores HART prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HART Tokens prisprediktion nu!

