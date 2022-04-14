Dexalot (ALOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dexalot (ALOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dexalot (ALOT) Information Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Officiel hjemmeside: https://dexalot.com/ Køb ALOT nu!

Dexalot (ALOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dexalot (ALOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.45M $ 11.45M $ 11.45M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 57.96M $ 57.96M $ 57.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.76M $ 19.76M $ 19.76M Alle tiders Høj: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Alle tiders Lav: $ 0.080024 $ 0.080024 $ 0.080024 Nuværende pris: $ 0.196696 $ 0.196696 $ 0.196696 Få mere at vide om Dexalot (ALOT) pris

Dexalot (ALOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dexalot (ALOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALOT's tokenomics, kan du udforske ALOT tokens live-pris!

