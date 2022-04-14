CASH (CASH) Tokenomics Få vigtig indsigt i CASH (CASH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CASH (CASH) Information $Cash is a memecoin from the Aptos chain with utility designed for degen traders. Building on the tradition of the founding fathers of the US, we believe in preserving freedom and free market principles, with free and fair distribution, driven by the community and not just as a memecoin, as it has useful features ,$Cash is a different memecoin far from current animals or personalities, whose goal is to unite the community and grow the Aptos chain Officiel hjemmeside: https://www.cash.markets/ Køb CASH nu!

CASH (CASH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CASH (CASH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.12K $ 133.12K $ 133.12K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 794.58M $ 794.58M $ 794.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.53K $ 167.53K $ 167.53K Alle tiders Høj: $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00016753 $ 0.00016753 $ 0.00016753 Få mere at vide om CASH (CASH) pris

CASH (CASH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CASH (CASH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CASH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CASH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CASH's tokenomics, kan du udforske CASH tokens live-pris!

