ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i ATEHUN (ATEHUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ATEHUN (ATEHUN) Information $atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance. Officiel hjemmeside: https://x.com/crypto_adair Køb ATEHUN nu!

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ATEHUN (ATEHUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 660.03K $ 660.03K $ 660.03K Samlet udbud $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K Cirkulerende forsyning $ 907.81K $ 907.81K $ 907.81K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 660.03K $ 660.03K $ 660.03K Alle tiders Høj: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Alle tiders Lav: $ 0.526551 $ 0.526551 $ 0.526551 Nuværende pris: $ 0.729238 $ 0.729238 $ 0.729238 Få mere at vide om ATEHUN (ATEHUN) pris

ATEHUN (ATEHUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ATEHUN (ATEHUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATEHUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATEHUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATEHUN's tokenomics, kan du udforske ATEHUN tokens live-pris!

ATEHUN Prisprediktion Vil du vide, hvor ATEHUN måske er på vej hen? Vores ATEHUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATEHUN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!