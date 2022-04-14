Rebel Cars (RC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rebel Cars (RC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rebel Cars (RC) Information RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Officiel hjemmeside: https://rebelcars.io/ Block Explorer: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 Køb RC nu!

Rebel Cars (RC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rebel Cars (RC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Alle tiders Høj: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Alle tiders Lav: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Nuværende pris: $ 0.00692 $ 0.00692 $ 0.00692 Få mere at vide om Rebel Cars (RC) pris

Rebel Cars (RC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rebel Cars (RC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RC's tokenomics, kan du udforske RC tokens live-pris!

Rebel Cars (RC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RC prishistorikken nu!

RC Prisprediktion Vil du vide, hvor RC måske er på vej hen? Vores RC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RC Tokens prisprediktion nu!

