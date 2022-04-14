21Million (21M) Tokenomics Få vigtig indsigt i 21Million (21M), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

21Million (21M) Information 21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism. Officiel hjemmeside: https://21million.finance/ Hvidbog: https://21million.finance/assets/whitepaper/21Million_Whitepaper_English.pdf Køb 21M nu!

21Million (21M) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for 21Million (21M), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 602.93K $ 602.93K $ 602.93K Samlet udbud $ 17.95M $ 17.95M $ 17.95M Cirkulerende forsyning $ 17.53M $ 17.53M $ 17.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 617.38K $ 617.38K $ 617.38K Alle tiders Høj: $ 0.085285 $ 0.085285 $ 0.085285 Alle tiders Lav: $ 0.01591473 $ 0.01591473 $ 0.01591473 Nuværende pris: $ 0.03440206 $ 0.03440206 $ 0.03440206 Få mere at vide om 21Million (21M) pris

21Million (21M) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for 21Million (21M) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 21M tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 21M tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 21M's tokenomics, kan du udforske 21M tokens live-pris!

21M Prisprediktion Vil du vide, hvor 21M måske er på vej hen? Vores 21M prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 21M Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!