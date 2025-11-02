Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Tharwa USD pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste THUSD v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Tharwa USD
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Tharwa USD
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny Tharwa USD (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Tharwa USD potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.998747.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Tharwa USD potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 1.0486.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu THUSD v roce 2027 $ 1.1011 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu THUSD v roce 2028 $ 1.1561 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena THUSD v roce 2029 $ 1.2139 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena THUSD v roce 2030 $ 1.2746 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Tharwa USD mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 2.0763.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Tharwa USD mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 3.3821.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.998747
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0486
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1011
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1561
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2139
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2746
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3384
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4053
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 1.4756
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5493
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6268
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7081
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7936
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8832
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9774
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0763
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Tharwa USD pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.998747
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.998883
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.999704
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 1.0028
    0.41%
Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) na dnešek

Předpokládaná cena THUSD dne November 2, 2025(Dnes) je $0.998747. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny THUSD při použití zadaného5% ročního růstu $0.998883. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny THUSD při použití 5% roční míry růstu $0.999704. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Tharwa USD (THUSD) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena THUSD $1.0028. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Tharwa USD

--
----

--

$ 686.86K
$ 686.86K$ 686.86K

687.73K
687.73K 687.73K

--
----

--

Nejnovější cena THUSD je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu THUSD je kromě toho 687.73K a celková tržní kapitalizace činí $ 686.86K.

Historická cena Tharwa USD

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Tharwa USD na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Tharwa USD 0.998747 USD. Objem Tharwa USD(THUSD) v oběhu je 687.73K THUSD, takže tržní kapitalizace je $686,864.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -0.03%
    $ -0.000397
    $ 1
    $ 0.997136
  • 7 d
    -0.07%
    $ -0.000774
    $ 1.0022
    $ 0.998113
  • 30 dní
    -0.03%
    $ -0.000349
    $ 1.0022
    $ 0.998113
Výkon za 24 h

Tharwa USD za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $-0.000397, což odráží změnu hodnoty v -0.03%.

Výkon za 7 d

Token Tharwa USD se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $1.0022 a minimu ve výši $0.998113. Zaznamenal změnu ceny o -0.07%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu THUSD na trhu.

Výkon za 30 h

U Tharwa USD za poslední měsíc došlo k -0.03% změně, což představuje přibližně $-0.000349 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u THUSD v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Tharwa USD (THUSD)?

Modul předpovědi cen Tharwa USD je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny THUSD na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Tharwa USD v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu THUSD, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Tharwa USD. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost THUSD.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb THUSD a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Tharwa USD.

Proč je předpověď ceny THUSD důležitá?

Předpovědi cen pro THUSD jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu THUSD?
Podle vašich předpovědí dosáhne token THUSD ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu THUSD na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Tharwa USD (THUSD) dosáhne předpokládaná cena tokenu THUSD ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 THUSD v roce 2026?
Cena 1 Tharwa USD (THUSD) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu THUSD zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu THUSD v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Tharwa USD (THUSD) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 THUSD.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu THUSD v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Tharwa USD (THUSD) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu THUSD v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Tharwa USD (THUSD) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 THUSD v roce 2030?
Cena 1 Tharwa USD (THUSD) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu THUSD zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu THUSD pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Tharwa USD (THUSD) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 THUSD.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.