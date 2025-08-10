Y2K প্রাইস (Y2K)
Y2K(Y2K) বর্তমানে 0.00367468USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 29.35KUSD। Y2K থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ Y2K থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। Y2K এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Y2K থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Y2K থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030283949 ছিল।
গত 60 দিনে, Y2K থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0031383633 ছিল।
গত 90 দিনে, Y2K থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.06930574484279155 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.17%
|30 দিন
|$ -0.0030283949
|-82.41%
|60 দিন
|$ -0.0031383633
|-85.40%
|90 দিন
|$ -0.06930574484279155
|-94.96%
Y2K এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.17%
+30.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Y2K (Y2K) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। Y2Kটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 Y2K থেকে VND
₫96.6992042
|1 Y2K থেকে AUD
A$0.0056222604
|1 Y2K থেকে GBP
￡0.0027192632
|1 Y2K থেকে EUR
€0.003123478
|1 Y2K থেকে USD
$0.00367468
|1 Y2K থেকে MYR
RM0.0155806432
|1 Y2K থেকে TRY
₺0.1494492356
|1 Y2K থেকে JPY
¥0.54017796
|1 Y2K থেকে ARS
ARS$4.86711366
|1 Y2K থেকে RUB
₽0.2939376532
|1 Y2K থেকে INR
₹0.3223429296
|1 Y2K থেকে IDR
Rp59.2690239604
|1 Y2K থেকে KRW
₩5.1036895584
|1 Y2K থেকে PHP
₱0.20853809
|1 Y2K থেকে EGP
￡E.0.1783689672
|1 Y2K থেকে BRL
R$0.0199535124
|1 Y2K থেকে CAD
C$0.0050343116
|1 Y2K থেকে BDT
৳0.4458856712
|1 Y2K থেকে NGN
₦5.6273682052
|1 Y2K থেকে UAH
₴0.1518010308
|1 Y2K থেকে VES
Bs0.47035904
|1 Y2K থেকে CLP
$3.54974088
|1 Y2K থেকে PKR
Rs1.0412573248
|1 Y2K থেকে KZT
₸1.9830778088
|1 Y2K থেকে THB
฿0.1187656576
|1 Y2K থেকে TWD
NT$0.109872932
|1 Y2K থেকে AED
د.إ0.0134860756
|1 Y2K থেকে CHF
Fr0.002939744
|1 Y2K থেকে HKD
HK$0.0288094912
|1 Y2K থেকে MAD
.د.م0.0332191072
|1 Y2K থেকে MXN
$0.0682388076
|1 Y2K থেকে PLN
zł0.0133758352
|1 Y2K থেকে RON
лв0.015984858
|1 Y2K থেকে SEK
kr0.0351666876
|1 Y2K থেকে BGN
лв0.0061367156
|1 Y2K থেকে HUF
Ft1.2468924176
|1 Y2K থেকে CZK
Kč0.0770947864
|1 Y2K থেকে KWD
د.ك0.0011207774
|1 Y2K থেকে ILS
₪0.0126041524