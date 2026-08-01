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Trencher-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। TRENCHER-এর মার্কেট ক্যাপ 797,261 USD। TRENCHER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Trencher-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। TRENCHER-এর মার্কেট ক্যাপ 797,261 USD। TRENCHER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TRENCHER সম্পর্কে আরও

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Trencher প্রাইস (TRENCHER)

তালিকাভুক্ত নয়

1 TRENCHER থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00079182
$0.00079182$0.00079182
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Trencher (TRENCHER) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:38:06 (UTC+8)

Trencher-এর আজকের প্রাইস

আজ Trencher (TRENCHER)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 12.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRENCHER থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRENCHER-এর জন্য $ 0

Trencher বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 797,261 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.90M TRENCHER। গত 24 ঘণ্টায়, TRENCHER এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01056287 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRENCHER গত ঘণ্টায় -0.22% এবং গত 7 দিনে -10.80% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 43.49K-তে পৌঁছেছে।

Trencher (TRENCHER) এর মার্কেট তথ্য

$ 797.26K
$ 797.26K$ 797.26K

$ 43.49K
$ 43.49K$ 43.49K

$ 797.26K
$ 797.26K$ 797.26K

999.90M
999.90M 999.90M

999,895,238.97
999,895,238.97 999,895,238.97

Trencher এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 797.26K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 43.49K। TRENCHER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.90M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999895238.97। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 797.26K

Trencher-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01056287
$ 0.01056287$ 0.01056287

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

+12.45%

-10.80%

-10.80%

Trencher (TRENCHER) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Trencher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Trencher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Trencher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Trencher থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+12.45%
30 দিন$ 0+2.91%
60 দিন$ 0+59.88%
90 দিন$ 0--

Trencher এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Trencher (TRENCHER) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TRENCHER এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Trencher (TRENCHER) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Trencher এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Trencher এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? TRENCHER এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Trencher প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Trencher সম্পর্কে

ট্রেঞ্চার সম্পর্কে
ট্রেঞ্চার (TRENCHER) হলো সোলানা নেটওয়ার্কের একটি মিম ক্রিপ্টোকারেন্সি, যা শিল্পী গ্রিজেলের (X-এ @grizzle_art নামে পরিচিত) ভাইরাল ব্যঙ্গাত্মক অঙ্কন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে সোলানার “পাম্প” ইকোসিস্টেমকে হাস্যরসাত্মকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এই মিমটি সোলানা সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ফলে উৎসাহীরা একটি সম্মান হিসেবে এবং মূল শিল্পীকে সমর্থন করার জন্য ট্রেঞ্চার টোকেন তৈরি করে। ট্রেঞ্চারের পরিচয় কার্টুন চরিত্র “ট্রেঞ্চার” কে কেন্দ্র করে, এবং প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এমনকি একটি ট্রেঞ্চার ইমেজ জেনারেটরও রয়েছে, যা সম্প্রদায়ের সৃজনশীলতা এবং জড়িত থাকাকে উৎসাহিত করে (ব্যবহারকারীরা নিজেদের ট্রেঞ্চার থিমের আর্টওয়ার্ক তৈরি করতে পারে)।

Trencher-এর বর্তমান দাম কত?

Trencher-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 12.44% পরিবর্তিত হয়েছে।

TRENCHER সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Trencher-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে TRENCHER-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

TRENCHER-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk1.2995576046801414108000 এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 999895238.97 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Trencher সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:38:06 (UTC+8)

Trencher (TRENCHER) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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