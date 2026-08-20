ISKRA Token প্রাইস (ISK)
আজ ISKRA Token (ISK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.03% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ISK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ISK-এর জন্য $ 0।
ISKRA Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 385,092 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 619.80M ISK। গত 24 ঘণ্টায়, ISK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.619073 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ISK গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.73% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.86-তে পৌঁছেছে।
ISKRA Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 385.09K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.86। ISK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 619.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 996852899.71। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 619.36K।
--
+0.03%
-0.73%
-0.73%
আজকে, ISKRA Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, ISKRA Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, ISKRA Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, ISKRA Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.03%
|30 দিন
|$ 0
|-6.56%
|60 দিন
|$ 0
|-7.80%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, ISKRA Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটি ISKRA Token-এর বর্তমান দাম?
ISKRA Token (ISK) এখন Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 0.03% দামের পরিবর্তন প্রতিফলিত করছে। এই লাইভ ডেটা বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে দামের তথ্য সংযোজন করে ট্রেডারদের যেকোনো মুহূর্তে সঠিক বাজার মূল্যায়ন দেয়।
ISKRA Token তার ইকোসিস্টেমে কী ভূমিকা পালন করে?
-- নেটওয়ার্কের একটি মূল অ্যাসেট এবং Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem সেক্টরের অংশ হিসেবে, ISK প্রায়শই পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স ভোটিং এবং তরলতার প্রণোদনা সহ অপরিহার্য ফাংশনগুলিকে চালিত করে। এর নকশা ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বা স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলির কাজ করার উপায়কে প্রভাবিত করতে পারে।
আজ ISK কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, ISK ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বিনিয়োগকারীদের প্রবল আগ্রহ, স্বাস্থ্যকর তরলতা এবং ছোট ও বড় ট্রেডারদের জন্য ভালো কার্যকারিতার ইঙ্গিত দেয়।
ISKRA Token-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
আজকে প্রচলিত আছে 619802558.06 টোকেন, যা ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নির্ধারণ করে। প্রচলিত সরবরাহ বিনিয়োগকারীদের স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী টোকেন বিতরণের সম্ভাব্যতা অনুমান করতে সহায়তা করে।
ISK-এর বাজার মূল্য এবং র্যাঙ্ক কত?
ISKRA Token বর্তমানে #3646 র্যাঙ্কে রয়েছে এবং বাজার মূল্য হচ্ছে Tk47353504.03594097616000, যা তাকে তার সেক্টরের স্বীকৃত অ্যাসেটগুলির মধ্যে রাখে এবং বিনিয়োগকারীদের তার আপেক্ষিক আকার মাপার সহায়তা করে।
গত ২৪ ঘন্টায় ISKRA Token কীভাবে পারফর্ম করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায় তার দাম 0.03% পরিবর্তন দেখিয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন ট্রেডিং মনোভাব, তরলতার পরিবর্তন বা -- নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত উন্নয়নের কারণে প্রভাবিত হতে পারে।
ISKRA Token একই ক্যাটাগরির অনুরূপ অ্যাসেটগুলির সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem সেগমেন্টের মধ্যে, ISK শক্তিশালী ট্রেডিং স্তর, উচ্চ তরলতা এবং তার ইকোসিস্টেমে চলমান ব্যবহারের কারণে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপ দেখায়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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