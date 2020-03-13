GNO

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

নামGNO

র‍্যাঙ্কNo.153

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)298.68%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,639,055.20423909

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই2,999,934.74597423

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1088.8656450619212,2021-11-16

সর্বনিম্ন প্রাইস7.05027795992,2020-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
GNO/USDT
Gnosis
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (GNO)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
GNO/USDT
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (GNO)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
