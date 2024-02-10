TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

নামTIA

র‍্যাঙ্কNo.67

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0003%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)12.79%

সার্কুলেশন সরবরাহ753,203,541.464937

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1,141,504,639.12288

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ20.911430884832413,2024-02-10

সর্বনিম্ন প্রাইস1.3200881133445714,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনCELESTIA

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

