XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

নামXTZ

র‍্যাঙ্কNo.89

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0002%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)2.03%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,055,447,305.048761

সর্বোচ্চ সরবরাহ

মোট সাপ্লাই1,075,511,284.603827

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2017-07-01 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.47 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ9.175448161770554,2021-10-04

সর্বনিম্ন প্রাইস0.314631309952,2018-12-07

পাবলিক ব্লকচেইনXTZ

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

