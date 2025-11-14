বিনিময়DEX+
Full Moon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00866977 USD। FM-এর মার্কেট ক্যাপ 4,652,710 USD। FM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Full Moon-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00866977 USD। FM-এর মার্কেট ক্যাপ 4,652,710 USD। FM থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

1 FM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00866977
$0.00866977$0.00866977
-9.40%1D
mexc
USD
Full Moon (FM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:35:01 (UTC+8)

Full Moon-এর আজকের প্রাইস

আজ Full Moon (FM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00866977, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.41% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান FM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি FM-এর জন্য $ 0.00866977

Full Moon বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,652,710 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 538.80M FM। গত 24 ঘণ্টায়, FM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00838171 (নিম্ন) এবং $ 0.00957451 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.04230323 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00630962

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, FM গত ঘণ্টায় +2.76% এবং গত 7 দিনে -6.12% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Full Moon (FM) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

--
----

$ 172.71M
$ 172.71M$ 172.71M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Full Moon এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.65M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। FM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 538.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 172.71M

Full Moon-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00838171
$ 0.00838171$ 0.00838171
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00957451
$ 0.00957451$ 0.00957451
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00838171
$ 0.00838171$ 0.00838171

$ 0.00957451
$ 0.00957451$ 0.00957451

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

+2.76%

-9.41%

-6.12%

-6.12%

Full Moon (FM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Full Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000901092045364094 ছিল।
গত 30 দিনে, Full Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0027245861 ছিল।
গত 60 দিনে, Full Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0043845792 ছিল।
গত 90 দিনে, Full Moon থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000901092045364094-9.41%
30 দিন$ -0.0027245861-31.42%
60 দিন$ -0.0043845792-50.57%
90 দিন$ 0--

Full Moon এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Full Moon (FM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, FM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Full Moon (FM) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Full Moon এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে Full Moon এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? FM এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Full Moon এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

2030 সালে 1 Full Moon-এর মূল্য কত হবে?
যদি Full Moon বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Full Moon-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:35:01 (UTC+8)

Full Moon (FM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

