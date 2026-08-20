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Elk Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00844646 USD। ELK-এর মার্কেট ক্যাপ 136,272 USD। ELK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Elk Finance-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00844646 USD। ELK-এর মার্কেট ক্যাপ 136,272 USD। ELK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ELK সম্পর্কে আরও

ELK প্রাইসের তথ্য

ELK কী

ELK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ELK টোকেনোমিক্স

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Elk Finance প্রাইস (ELK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ELK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00843835
$0.00843835$0.00843835
+0.09%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Elk Finance (ELK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:51:31 (UTC+8)

Elk Finance-এর আজকের প্রাইস

আজ Elk Finance (ELK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00844646, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.70% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ELK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ELK-এর জন্য $ 0.00844646

Elk Finance বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 136,272 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 16.13M ELK। গত 24 ঘণ্টায়, ELK এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00770154 (নিম্ন) এবং $ 0.00877233 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 6.03 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00738493

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ELK গত ঘণ্টায় -0.12% এবং গত 7 দিনে +6.92% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 585.23-তে পৌঁছেছে।

Elk Finance (ELK) এর মার্কেট তথ্য

$ 136.27K
$ 136.27K$ 136.27K

$ 585.23
$ 585.23$ 585.23

$ 358.32K
$ 358.32K$ 358.32K

16.13M
16.13M 16.13M

42,424,242.0
42,424,242.0 42,424,242.0

Elk Finance এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 136.27K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 585.23। ELK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 16.13M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 42424242.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 358.32K

Elk Finance-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00770154
$ 0.00770154$ 0.00770154
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00877233
$ 0.00877233$ 0.00877233
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00770154
$ 0.00770154$ 0.00770154

$ 0.00877233
$ 0.00877233$ 0.00877233

$ 6.03
$ 6.03$ 6.03

$ 0.00738493
$ 0.00738493$ 0.00738493

-0.12%

+9.70%

+6.92%

+6.92%

Elk Finance (ELK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Elk Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00074677 ছিল।
গত 30 দিনে, Elk Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000386450 ছিল।
গত 60 দিনে, Elk Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0012371622 ছিল।
গত 90 দিনে, Elk Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000033289984373 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00074677+9.70%
30 দিন$ +0.0000386450+0.46%
60 দিন$ -0.0012371622-14.64%
90 দিন$ -0.000000033289984373-0.00%

Elk Finance এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Elk Finance (ELK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ELK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Elk Finance (ELK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Elk Finance এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Elk Finance (ELK) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemCronos Ecosystem

Elk Finance সম্পর্কে

Elk Finance-এর বর্তমান দাম কত?

Elk Finance Tk1.0387375231793370888000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 9.69% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

ELK-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

ELK-এর মার্কেট ক্যাপ Tk16758599.43203361216000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4869 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

Elk Finance-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

ELK-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 16134216.0 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

Elk Finance Tk0.9471279783798883512000 এবং Tk1.0788127022103690924000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

Elk Finance-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk741.5635976221284000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

ELK-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

ELK বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Elk Finance সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:51:31 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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