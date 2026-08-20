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Acurast-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.13674 BDT। ACU-এর মার্কেট ক্যাপ 29,672,580 BDT। ACU-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Acurast-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.13674 BDT। ACU-এর মার্কেট ক্যাপ 29,672,580 BDT। ACU-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ACU সম্পর্কে আরও

ACU প্রাইসের তথ্য

ACU কী

ACU হোয়াইটপেপার

ACU অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ACU টোকেনোমিক্স

ACU প্রাইস পূর্বাভাস

ACU ইতিহাস

ACU ক্রয়ের গাইড

ACU-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

ACU স্পট

ACU USDT-M ফিউচার

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Acurast প্রাইস(ACU)

1 ACU থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳16.7109954
৳16.7109954৳16.7109954
+2.24%1D
BDT
Acurast (ACU) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:20:06 (UTC+8)

Acurast-এর আজকের প্রাইস

আজ Acurast (ACU)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.13674, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACU থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACU-এর জন্য ৳ 0.13674

Acurast বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #766 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.67M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 217.00M ACU। গত 24 ঘণ্টায়, ACU এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.11673 (নিম্ন) এবং ৳ 0.14892 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.118567554381769155 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 7.984622126285043701

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACU গত ঘণ্টায় -4.87% এবং গত 7 দিনে +44.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.06K-তে পৌঁছেছে।

Acurast (ACU) এর মার্কেট তথ্য

No.766

৳ 29.67M
৳ 29.67M৳ 29.67M

৳ 111.06K
৳ 111.06K৳ 111.06K

৳ 136.74M
৳ 136.74M৳ 136.74M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Acurast এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.06K। ACU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 217.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 136.74M

Acurast-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.11673
৳ 0.11673৳ 0.11673
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.14892
৳ 0.14892৳ 0.14892
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.11673
৳ 0.11673৳ 0.11673

৳ 0.14892
৳ 0.14892৳ 0.14892

৳ 41.118567554381769155
৳ 41.118567554381769155৳ 41.118567554381769155

৳ 7.984622126285043701
৳ 7.984622126285043701৳ 7.984622126285043701

-4.87%

+2.24%

+44.95%

+44.95%

Acurast (ACU) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Acurast এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.3661251+2.24%
30 দিন৳ +0.0616+81.98%
60 দিন৳ +0.05117+59.79%
90 দিন৳ +0.0502+58.00%
Acurast আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ACU এর পরিবর্তন ৳ +0.3661251 (+2.24%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Acurast 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0616(+81.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Acurast 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ACU এর প্রাইস ৳ +0.05117 (+59.79%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Acurast 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0502 (+58.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Acurast (ACU) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Acurast প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Acurast-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Acurast-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Acurast-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

ACU মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

ACU_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.12714 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য 0.13127, যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.13136-এর খুব কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের অংশে অবস্থান করছে। বাই এবং সেল পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মুখোমুখি হয়েছে। স্ট্রাকচারটি উচ্চ স্তরে দোলনের চিত্র প্রদর্শন করছে। MACD ডাইভারজেন্স সিগন্যাল রেকর্ড করেছে। স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা বিক্রেতাদের দিকে ঝুঁকে আছে। MA এবং EMA সমষ্টি স্পষ্ট ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে না। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ও ধীর লাইনের দিক একই নয়। ওয়েভলেস বর্তমান স্তরে অব্যাহত রয়েছে। গতিশীলতার বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত। একতরফা চালনার অভাব রয়েছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা 0.13136, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.1% দূরে। এটি ভেদ করার পর লক্ষ্য হবে 0.13396 (R2)। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন সীমা 0.12714 কেন্দ্রবিন্দুতে, যা প্রায় 3.1% দূরে। এটি ভেদ হলে পরবর্তী সমর্থন সীমা 0.12454 (S1)-এ পরীক্ষা করা হবে। দূরবর্তী সমর্থন সীমা হবে 0.12032 (S2)। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোর মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট। বাজার এখন দিক নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Acurast-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

অ্যাকুরাস্ট (ACU) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. অ্যাকুরাস্টের বিকেন্দ্রীভূত ক্লাউড কম্পিউটিং সেবাগুলির বাজারের চাহিদা এবং গ্রহণযোগ্যতা
2. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব এবং বিটকয়েনের দামের গতিবিধি
3. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
4. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইকোসিস্টেমের বিকাশ
5. অন্যান্য বিকেন্দ্রীভূত কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে প্রতিযোগিতা
6. DeFi এবং ব্লকচেইন প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়মাবলী সংক্রান্ত খবর
7. অ্যাকুরাস্ট নেটওয়ার্কের মধ্যে টোকেনের উপযোগিতা এবং স্টেকিং পুরস্কার
8. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্ল্যাটফর্মের আপডেট
9. সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির প্রতি আগ্রহ

মানুষ কেন Acurast-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Acurast (ACU) এর দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, বাজার বিশ্লেষণ এবং বিনিয়োগের সময় নির্ধারণ। ট্রেডারদের লাভজনকভাবে কেনা/বেচার অর্ডার প্রয়োগ করার জন্য বর্তমান দাম প্রয়োজন। বিনিয়োগকারীরা পোর্টফোলিওর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং হোল্ডিংস পুনর্বিন্যাস করার জন্য দামের পরিবর্তন ট্র্যাক করে।

Acurast এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Acurast (ACU) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ACU এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Acurast (ACU) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Acurast এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Acurast এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ACU এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Acurast প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Acurast কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Acurast দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ACU কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Acurast কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Acurast (ACU) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Acurast তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Acurast (ACU) কিনবেন নির্দেশিকা

Acurast দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Acurast এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Acurast (ACU) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Acurast (ACU) কী?

Compute network powered by phones. Acurast is redefining compute by utilizing billions of smartphones – no data centers required. This verifiable, scalable, and confidential compute network enables users to run secure applications on decentralized infrastructure at scale—without compromising speed or privacy. Acurast has already onboarded 149,000+ phones worldwide on its incentivized testnet making it the most decentralized verifiable compute network available today. This impressive amount of compute already powers mission critical workloads with high-security and AI requirements. This isn’t just another DePIN protocol —it’s a game-changer that’s redefining how the world computes.

Acurast সম্পর্কিত রিসোর্স

Acurast সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Acurast ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Acurast সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 07:20:06 (UTC+8)

Acurast (ACU) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Acurast সম্পর্কে আরও জানুন

ACU USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ACU-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ACU USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ACU/USDT
৳17.5566886
৳17.5566886৳17.5566886
+7.65%
808.07K (USDT)

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OFFICIAL TRUMP

OFFICIAL TRUMP

TRUMP

৳216.80054
৳216.80054৳216.80054

+23.10%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,673.2437
৳8,673.2437৳8,673.2437

+14.74%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳14.0150428
৳14.0150428৳14.0150428

+12.76%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

ACU-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

ACU
ACU
BDT
BDT

1 ACU = 16.7109954 BDT