Acurast প্রাইস(ACU)
আজ Acurast (ACU)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.13674, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.24% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ACU থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি ACU-এর জন্য ৳ 0.13674।
Acurast বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #766 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.67M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 217.00M ACU। গত 24 ঘণ্টায়, ACU এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.11673 (নিম্ন) এবং ৳ 0.14892 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 41.118567554381769155 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 7.984622126285043701।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ACU গত ঘণ্টায় -4.87% এবং গত 7 দিনে +44.95% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.06K-তে পৌঁছেছে।
No.766
ETH
Acurast এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 29.67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.06K। ACU এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 217.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 136.74M।
-4.87%
+2.24%
+44.95%
+44.95%
Acurast এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.3661251
|+2.24%
|30 দিন
|৳ +0.0616
|+81.98%
|60 দিন
|৳ +0.05117
|+59.79%
|90 দিন
|৳ +0.0502
|+58.00%
আজ, ACU এর পরিবর্তন ৳ +0.3661251 (+2.24%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0616(+81.98%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ACU এর প্রাইস ৳ +0.05117 (+59.79%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0502 (+58.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Acurast প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Acurast-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
ACU মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
ACU_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.12714 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে। বর্তমান মূল্য 0.13127, যা R1 প্রতিরোধ সীমা 0.13136-এর খুব কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের অংশে অবস্থান করছে। বাই এবং সেল পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মুখোমুখি হয়েছে। স্ট্রাকচারটি উচ্চ স্তরে দোলনের চিত্র প্রদর্শন করছে। MACD ডাইভারজেন্স সিগন্যাল রেকর্ড করেছে। স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা বিক্রেতাদের দিকে ঝুঁকে আছে। MA এবং EMA সমষ্টি স্পষ্ট ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করছে না। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে। সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে। দ্রুত ও ধীর লাইনের দিক একই নয়। ওয়েভলেস বর্তমান স্তরে অব্যাহত রয়েছে। গতিশীলতার বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত। একতরফা চালনার অভাব রয়েছে। নিকটস্থ প্রতিরোধ সীমা 0.13136, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.1% দূরে। এটি ভেদ করার পর লক্ষ্য হবে 0.13396 (R2)। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন সীমা 0.12714 কেন্দ্রবিন্দুতে, যা প্রায় 3.1% দূরে। এটি ভেদ হলে পরবর্তী সমর্থন সীমা 0.12454 (S1)-এ পরীক্ষা করা হবে। দূরবর্তী সমর্থন সীমা হবে 0.12032 (S2)। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলোর মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট। বাজার এখন দিক নির্ধারণের অপেক্ষায় রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Acurast এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
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