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Alpha Base Index-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00166101 USD। ABX-এর মার্কেট ক্যাপ 201,448 USD। ABX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Alpha Base Index-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00166101 USD। ABX-এর মার্কেট ক্যাপ 201,448 USD। ABX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ABX সম্পর্কে আরও

ABX প্রাইসের তথ্য

ABX কী

ABX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

ABX টোকেনোমিক্স

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Alpha Base Index প্রাইস (ABX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 ABX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00167899
$0.00167899$0.00167899
+0.05%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Alpha Base Index (ABX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:52:45 (UTC+8)

Alpha Base Index-এর আজকের প্রাইস

আজ Alpha Base Index (ABX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00166101, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.86% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ABX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ABX-এর জন্য $ 0.00166101

Alpha Base Index বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 201,448 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 120.82M ABX। গত 24 ঘণ্টায়, ABX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00158784 (নিম্ন) এবং $ 0.00179932 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00398179 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ABX গত ঘণ্টায় +0.84% এবং গত 7 দিনে +50.53% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 12.11K-তে পৌঁছেছে।

Alpha Base Index (ABX) এর মার্কেট তথ্য

$ 201.45K
$ 201.45K$ 201.45K

$ 12.11K
$ 12.11K$ 12.11K

$ 201.45K
$ 201.45K$ 201.45K

120.82M
120.82M 120.82M

120,821,106.7028937
120,821,106.7028937 120,821,106.7028937

Alpha Base Index এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 201.45K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 12.11K। ABX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 120.82M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 120821106.7028937। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 201.45K

Alpha Base Index-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00158784
$ 0.00158784$ 0.00158784
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00179932
$ 0.00179932$ 0.00179932
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00158784
$ 0.00158784$ 0.00158784

$ 0.00179932
$ 0.00179932$ 0.00179932

$ 0.00398179
$ 0.00398179$ 0.00398179

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

+4.86%

+50.53%

+50.53%

Alpha Base Index (ABX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Alpha Base Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Alpha Base Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017737410 ছিল।
গত 60 দিনে, Alpha Base Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0016314398 ছিল।
গত 90 দিনে, Alpha Base Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000076388123927228 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+4.86%
30 দিন$ +0.0017737410+106.79%
60 দিন$ +0.0016314398+98.22%
90 দিন$ -0.0000076388123927228-0.00%

Alpha Base Index এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Alpha Base Index (ABX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ABX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Alpha Base Index (ABX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Alpha Base Index এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Alpha Base Index এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ABX এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Alpha Base Index প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Alpha Base Index (ABX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base Ecosystem

Alpha Base Index সম্পর্কে

ABX-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.2042837216541043104000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 4.86% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Alpha Base Index-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, ABX উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

ABX-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের ABX বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Alpha Base Index-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.1952847150777255936000 থেকে Tk0.2212941439525728128000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

ABX-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং ABX-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Alpha Base Index সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:52:45 (UTC+8)

Alpha Base Index (ABX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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