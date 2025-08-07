FNCT সম্পর্কে আরও

Financie Token লোগো

Financie Token প্রাইস(FNCT)

Financie Token (FNCT) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.0017204
$0.0017204
+1.08%1D
USD

FNCT এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

Financie Token(FNCT) বর্তমানে 0.0017192USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 0.00USD। FNCT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Financie Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 83.64K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+1.08%
Financie Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
0.00 USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ FNCT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FNCT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

FNCT এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

Financie Token এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.000018382+1.08%
30 দিন$ +0.0001033+6.39%
60 দিন$ +0.000141+8.93%
90 দিন$ +0.0001117+6.94%
Financie Token আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, FNCT এর পরিবর্তন $ +0.000018382 (+1.08%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Financie Token 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0001033(+6.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Financie Token 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, FNCT এর প্রাইস $ +0.000141 (+8.93%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Financie Token 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0001117 (+6.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

FNCT এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

Financie Token এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.0016897
$ 0.0016897$ 0.0016897

$ 0.0017212
$ 0.0017212$ 0.0017212

$ 0.006789
$ 0.006789$ 0.006789

-0.07%

+1.08%

+1.95%

FNCT এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 83.64K
$ 83.64K$ 83.64K

0.00
0.00 0.00

Financie Token (FNCT) কী?

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

MEXC-তে Financie Token উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার Financie Token এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে FNCT এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে Financie Token সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার Financie Token কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

Financie Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Financie Token, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। FNCT এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Financie Token এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Financie Token প্রাইসের ইতিহাস

FNCT এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা FNCT এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Financie Token এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Financie Token (FNCT) এর টোকেনোমিক্স

Financie Token (FNCT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FNCTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

Financie Token (FNCT) কীভাবে কিনবেন

Financie Token কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ Financie Token কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

FNCT থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 FNCT থেকে VND
45.240748
1 FNCT থেকে AUD
A$0.002630376
1 FNCT থেকে GBP
0.001272208
1 FNCT থেকে EUR
0.00146132
1 FNCT থেকে USD
$0.0017192
1 FNCT থেকে MYR
RM0.007289408
1 FNCT থেকে TRY
0.069919864
1 FNCT থেকে JPY
¥0.2527224
1 FNCT থেকে ARS
ARS$2.262088976
1 FNCT থেকে RUB
0.137518808
1 FNCT থেকে INR
0.150808224
1 FNCT থেকে IDR
Rp27.729028376
1 FNCT থেকে KRW
2.387762496
1 FNCT থেকে PHP
0.0975646
1 FNCT থেকে EGP
￡E.0.083449968
1 FNCT থেকে BRL
R$0.009335256
1 FNCT থেকে CAD
C$0.002355304
1 FNCT থেকে BDT
0.20871088
1 FNCT থেকে NGN
2.632765688
1 FNCT থেকে UAH
0.071054536
1 FNCT থেকে VES
Bs0.2200576
1 FNCT থেকে CLP
$1.6641856
1 FNCT থেকে PKR
Rs0.487427584
1 FNCT থেকে KZT
0.92828204
1 FNCT থেকে THB
฿0.055564544
1 FNCT থেকে TWD
NT$0.05140408
1 FNCT থেকে AED
د.إ0.006309464
1 FNCT থেকে CHF
Fr0.00137536
1 FNCT থেকে HKD
HK$0.013478528
1 FNCT থেকে MAD
.د.م0.015541568
1 FNCT থেকে MXN
$0.031942736
1 FNCT থেকে PLN
0.006257888
1 FNCT থেকে RON
лв0.00747852
1 FNCT থেকে SEK
kr0.016452744
1 FNCT থেকে BGN
лв0.002871064
1 FNCT থেকে HUF
Ft0.58375436
1 FNCT থেকে CZK
0.036068816
1 FNCT থেকে KWD
د.ك0.000524356
1 FNCT থেকে ILS
0.005896856

Financie Token সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Financie Token ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Financie Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

