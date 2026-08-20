DeepNode প্রাইস(DN)
আজ DeepNode (DN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.02472, যা গত 24 ঘণ্টায় 8.20% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি DN-এর জন্য ৳ 0.02472।
DeepNode বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- DN। গত 24 ঘণ্টায়, DN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.02215 (নিম্ন) এবং ৳ 0.033 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DN গত ঘণ্টায় -0.13% এবং গত 7 দিনে -20.44% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 153.63K-তে পৌঁছেছে।
BSC
DeepNode এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 153.63K। DN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 2.47M।
-0.13%
-8.20%
-20.44%
-20.44%
DeepNode এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.2698525
|-8.20%
|30 দিন
|৳ -0.02577
|-51.04%
|60 দিন
|৳ -0.52912
|-95.54%
|90 দিন
|৳ -0.26811
|-91.56%
আজ, DN এর পরিবর্তন ৳ -0.2698525 (-8.20%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.02577(-51.04%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, DN এর প্রাইস ৳ -0.52912 (-95.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.26811 (-91.56%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই DeepNode প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি DeepNode-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
DN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
【বাজার কাঠামো】 DN_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.1551 পর্যন্ত অবস্থান করছে, যা কেন্দ্রীয় বিন্দু 0.1628-এর প্রায় 4.7% নিচে। মূল্য এখন S1 সমর্থন 0.1575 এবং S2 সমর্থন 0.1529 এর মধ্যে চলছে, উপরের কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে এখনও বেশ বড় স্থান রয়েছে। বহু গড় সূচকগুলি ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং কাঠামোর স্তর দেখাচ্ছে যে মূল্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার খুব নিচের অংশে অবস্থান করছে। 【শক্তির অবস্থা】 MA গ্রুপ এবং EMA গ্রুপ উভয়ই ক্রয়ের অবস্থায় রয়েছে, আর MACD একটি স্বর্ণ ক্রস আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী শক্তির সূচকগুলি একই দিকে সাজানো রয়েছে, এবং RSI মাঝারি সীমার মধ্যে চলছে। এখন ক্রম ও ভাঙ্গার শক্তির বন্টন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের পক্ষে অনুকূল, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বিভাজন দেখা যাচ্ছে না। 【গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর】 উপরের প্রতিরোধ স্তর R1 অবস্থান করছে 0.1674-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.9% দূরে। নিচের সমর্থন স্তর S1 অবস্থান করছে 0.1575-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 1.5% দূরে, এটি নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিন্দু 0.1628 মধ্যমেয়াদী সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করছে, আর S2 সমর্থন 0.1529 দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, DeepNode এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে DeepNode (DN) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে DN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে DN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
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