USD.AI প্রাইস(CHIP)
আজ USD.AI (CHIP)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.02843, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.19% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CHIP থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CHIP-এর জন্য ৳ 0.02843।
USD.AI বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- CHIP। গত 24 ঘণ্টায়, CHIP এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.02544 (নিম্ন) এবং ৳ 0.02888 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CHIP গত ঘণ্টায় +1.97% এবং গত 7 দিনে +24.09% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 189.98K-তে পৌঁছেছে।
ARB
USD.AI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 189.98K। CHIP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 284.30M।
+1.97%
+3.19%
+24.09%
+24.09%
USD.AI এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.107408
|+3.19%
|30 দিন
|৳ -0.00138
|-4.63%
|60 দিন
|৳ -0.00864
|-23.31%
|90 দিন
|৳ -0.0203
|-41.66%
আজ, CHIP এর পরিবর্তন ৳ +0.107408 (+3.19%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00138(-4.63%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CHIP এর প্রাইস ৳ -0.00864 (-23.31%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0203 (-41.66%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি USD.AI (CHIP) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই USD.AI প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি USD.AI-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CHIP মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
CHIP_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.0279 পর্যন্ত চলছে, যা 0.02784 কেন্দ্রীয় অক্ষের থেকে সামান্য উপরে। মূল্যটি S1 এবং R1 এর মধ্যে গঠিত ওঠানামার প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে বাই-সে শক্তি অক্ষের আশেপাশে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিতরণ হচ্ছে। বর্তমান কাঠামো গুরুত্বপূর্ণ নোডগুলো অতিক্রম করতে পারেনি, ফলে মূল্য পার্শ্বীয় সংগঠনের আকারেই রয়ে গেছে। মুভিং এভারেজ গ্রুপ স্বল্পমেয়াদী ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, আর MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর ইন্ডিকেটরগুলো দিকনির্দেশনার স্তরে বিভক্ত হয়েছে, যার ফলে শক্তির বিতরণ বিক্ষিপ্ত হয়েছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, এর ফলে কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোলের প্রকাশ পায়নি। ওলাটাইলিটি নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, বাজারে একতরফা চালনার শক্তি অনুপস্থিত। KDJ এবং StochRSI এর মান স্বল্পমেয়াদী শক্তির দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতি প্রতিফলিত করছে। উপরের নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.02854 (R1), যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 2.3% দূরে। দূরবর্তী রেফারেন্স স্তর 0.0294 (R2), যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 5.4% দূরে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন স্তর 0.02698 (S1), যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.3% দূরে। দূরবর্তী প্রতিরোধ স্তর 0.02628 (S2), যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 5.8% দূরে। মূল্যের স্তরগুলো সমান ব্যবধানে অবস্থান করছে, যা বর্তমান ওলাটাইলিটির সীমানা নির্ধারণ করেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, USD.AI এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে USD.AI (CHIP) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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CHIP is the governance token of USD.AI, a protocol providing senior secured financing for data center operators acquiring GPU hardware. USD.AI structures collateralized loans against the underlying equipment, with ownership and payment flows settled in stablecoins. CHIP holders vote on key protocol parameters, including collateral types, loan fee structures, and curator approvals.
USD.AI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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