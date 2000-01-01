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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ Binance HODLer এয়ারড্রপ টোকেনসমূহ

এই বিভাগে এমন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলো Binance HODLer এয়ারড্রপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এই এয়ারড্রপগুলো বিশেষত সেইসব ব্যবহারকারীদের পুরস্কৃত করে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের এক্সচেঞ্জ ওয়ালেটে BNB বা অন্যান্য নির্ধারিত অ্যাসেট হোল্ড করেন। এই সূচকটি পর্যবেক্ষণ করলে ট্রেডাররা রিটেইল হোল্ডারদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা টোকেনগুলোর সেকেন্ডারি মার্কেট পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে পারেন।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006734
+0.12%
+9.53%
+10.03%
$ 425.38M
$ 68.01M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06536
+0.17%
+1.79%
+1.81%
$ 187.62M
$ 831.23K
3
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.08244
-0.22%
+8.80%
+11.34%
$ 148.84M
$ 25.29M
4
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.3301
+0.78%
-4.77%
-12.01%
$ 111.85M
$ 369.70K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.349
+0.46%
+1.68%
-13.85%
$ 84.68M
$ 5.62M
6
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012708
-0.52%
-1.36%
-2.82%
$ 73.84M
$ 51.65M
7
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2144
+0.95%
+4.61%
+16.23%
$ 60.82M
$ 341.15K
8
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.011865
-1.13%
-0.45%
+16.90%
$ 55.03M
$ 10.97M
9
BERA
BERA
BERA
$ 0.1582
-0.19%
+7.24%
+12.90%
$ 43.85M
$ 436.95K
10
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01107
+0.73%
+11.60%
+12.16%
$ 41.42M
$ 12.97M
11
Spark
Spark
SPK
$ 0.01475
+0.07%
+12.82%
+6.41%
$ 41.38M
$ 4.11M
12
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1816
-0.11%
+12.74%
+5.14%
$ 37.57M
$ 455.31K
13
0G
0G
0G
$ 0.1544
+1.32%
+9.58%
-3.83%
$ 32.69M
$ 447.82K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09222
+1.12%
+9.89%
-7.47%
$ 30.25M
$ 1.62M
15
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06453
+0.70%
+7.91%
+7.84%
$ 29.49M
$ 903.40K
16
SaharaAI
SaharaAI
SAHARA
$ 0.007825
+0.48%
+9.67%
+2.04%
$ 26.86M
$ 7.87M
17
Movement
Movement
MOVE
$ 0.00625
+0.22%
+6.77%
-5.53%
$ 25.07M
$ 10.03M
18
Somnia
Somnia
SOMI
$ 0.0972
+0.86%
+8.19%
+8.48%
$ 23.78M
$ 645.80K
19
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06583
+0.14%
+5.54%
+5.30%
$ 22.31M
$ 911.62K
20
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07804
+2.15%
+5.55%
-13.97%
$ 21.93M
$ 888.07K
21
Sign
Sign
SIGN
$ 0.007025
+0.06%
+2.96%
+11.55%
$ 16.26M
$ 9.95M
22
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.974
+0.35%
+11.10%
+8.70%
$ 15.93M
$ 20.45K
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002546
+0.16%
+7.37%
+8.10%
$ 14.12M
$ 21.17M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001775
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
25
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02382
-0.12%
+5.12%
+9.94%
$ 12.93M
$ 2.97M
26
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03896
0.00%
+7.24%
+5.62%
$ 11.81M
$ 1.83M
27
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01641
+2.57%
+4.80%
+7.70%
$ 11.07M
$ 13.02M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05676
+0.92%
+1.84%
+18.60%
$ 10.98M
$ 1.15M
29
Newton Protocol
Newton Protocol
NEWT
$ 0.03875
+0.21%
+8.79%
+5.48%
$ 9.39M
$ 1.50M
30
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.04057
+0.57%
+5.01%
+8.83%
$ 9.17M
$ 1.56M
31
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.009419
-1.36%
+3.80%
+94.86%
$ 8.75M
$ 94.45M
32
THENA
THENA
THE
$ 0.06429
+0.17%
+6.97%
+11.06%
$ 8.58M
$ 965.42K
33
ERA
ERA
ERA
$ 0.05768
+0.64%
+5.50%
-3.73%
$ 8.58M
$ 1.07M
34
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.0212
+0.05%
+5.43%
+9.29%
$ 8.32M
$ 3.19M
35
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.00244
-0.20%
+7.74%
+18.47%
$ 7.51M
$ 43.26M
36
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01808
+0.61%
+5.39%
+10.64%
$ 7.39M
$ 3.55M
37
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003523
+0.09%
+4.19%
+4.44%
$ 7.06M
$ 22.61M
38
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02697
+0.15%
+3.37%
+11.12%
$ 5.30M
$ 2.95M
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02854
-2.29%
+9.64%
+25.72%
--
$ 8.44M
40
Brevis
Brevis
BREV
$ 0.06836
+0.20%
+8.10%
+3.49%
--
$ 824.87K
41
Holoworld AI
Holoworld AI
HOLO
$ 0.05903
+0.13%
+5.84%
-12.50%
--
$ 2.44M
42
Treehouse
Treehouse
TREE
$ 0.03609
-0.14%
+8.46%
+9.67%
--
$ 5.38M
43
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.16095
+0.24%
+8.53%
-12.62%
--
$ 365.00K
44
Lombard
Lombard
BARD
$ 0.1093
-0.91%
+6.65%
+2.73%
--
$ 623.31K
45
Chainbase
Chainbase
C
$ 0.06617
+0.30%
+5.14%
+5.74%
--
$ 941.40K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Binance HODLer এয়ারড্রপ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভাগটি কী?
Binance HODLer এয়ারড্রপ বিভাগটি এমন ডিজিটাল টোকেনগুলোর পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে, যেগুলো Binance এক্সচেঞ্জ ওয়ালেটে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাসেট, সাধারণত BNB, হোল্ড করা ব্যবহারকারীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
Binance HODLer এয়ারড্রপগুলো কীভাবে Binance লঞ্চপুল প্রজেক্টগুলো থেকে ভিন্ন?
যেখানে Binance লঞ্চপুলে রিওয়ার্ড অর্জনের জন্য ব্যবহারকারীদের সক্রিয়ভাবে টোকেন স্টেক করতে হয়, সেখানে Binance HODLer এয়ারড্রপ ব্যবহারকারীর ওয়ালেট ব্যালেন্সের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশটের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন টোকেন বিতরণ করে।
Binance HODLer এয়ারড্রপ টোকেনগুলোর প্রারম্ভিক মার্কেট প্রাইস কোন বিষয়গুলোর কারণে প্রভাবিত হয়?
Binance HODLer এয়ারড্রপ টোকেনগুলোর প্রারম্ভিক মার্কেট প্রাইস এয়ারড্রপ গ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিক খুচরা বিক্রির চাপের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং Binance এক্সচেঞ্জে টোকেনটির লিস্টিংয়ের ব্যাপক দৃশ্যমানতা যার বিপরীতে ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে।
ট্রেডাররা কীভাবে Binance HODLer এয়ারড্রপ সেক্টর থেকে লাভবান হতে পারেন?
ট্রেডাররা Binance HODLer এয়ারড্রপ সেক্টর বিশ্লেষণ করে এমন নতুন তালিকাভুক্ত টোকেনগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন যেগুলো এয়ারড্রপ প্রাপকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ওভারসোল্ড হয়েছে, যা প্রাথমিক বিক্রির চাপ কমার পরে অবমূল্যায়িত এন্ট্রি পয়েন্টের সুযোগ দিতে পারে।

ডিসক্লেইমার

বাইন্যান্স হোল্ডারদের এয়ারড্রপ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।