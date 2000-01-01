এই বিভাগে এমন ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলো Binance HODLer এয়ারড্রপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এই এয়ারড্রপগুলো বিশেষত সেইসব ব্যবহারকারীদের পুরস্কৃত করে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের এক্সচেঞ্জ ওয়ালেটে BNB বা অন্যান্য নির্ধারিত অ্যাসেট হোল্ড করেন। এই সূচকটি পর্যবেক্ষণ করলে ট্রেডাররা রিটেইল হোল্ডারদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা টোকেনগুলোর সেকেন্ডারি মার্কেট পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে পারেন।
বাইন্যান্স হোল্ডারদের এয়ারড্রপ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।