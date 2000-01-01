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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı DePIN tokenləri

DePIN sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.31
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
2
Render
Render
RENDER
$ 1.27
+0.39%
+0.32%
-0.08%
$ 659.84M
$ 65.47K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08291
+0.32%
+0.39%
-8.57%
$ 638.02M
$ 12.20M
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6388
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002668
-1.30%
+1.80%
+1.57%
$ 262.35M
$ 254.65B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.003423
-0.35%
-3.73%
-16.14%
$ 169.79M
$ 39.22M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015913
+0.12%
+1.00%
+0.03%
$ 159.28M
$ 100.51M
8
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.0335
+0.06%
+3.73%
-2.03%
$ 149.79M
$ 1.82M
9
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01315
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
10
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.478131
+0.67%
-0.04%
-11.82%
$ 141.96M
$ 3.41M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140045
+0.05%
+0.01%
+4.38%
$ 139.99M
$ 4.84M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2552
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.775
+0.40%
-0.90%
+0.28%
$ 116.14M
$ 52.26K
14
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2088
-0.05%
-1.80%
+14.74%
$ 91.59M
$ 342.40K
15
Golem
Golem
GLM
$ 0.086157
+0.14%
+0.00%
-2.60%
$ 86.16M
$ 3.70M
16
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3171
+0.16%
-1.54%
-2.48%
$ 76.66M
$ 251.85K
17
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.00377
+0.35%
-1.23%
-3.21%
$ 75.85M
$ 15.44M
18
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1722
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
19
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.187
+0.08%
+0.08%
-1.41%
$ 58.93M
$ 47.28K
20
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003246
-0.06%
-0.55%
+0.43%
$ 57.20M
$ 184.94M
21
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007304
+0.72%
+2.85%
+1.41%
$ 53.95M
$ 7.77M
22
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0010961
-1.59%
-11.65%
-36.37%
$ 40.39M
$ 272.40M
23
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
+1.39%
-1.36%
$ 40.16M
$ 18.24M
24
IO
IO
IO
$ 0.11481
+0.19%
+2.14%
+1.87%
$ 40.08M
$ 1.36M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01715
-0.41%
-7.08%
+1.55%
$ 38.10M
$ 4.44M
26
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003325
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
27
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1684
+0.12%
-1.00%
-7.40%
$ 31.26M
$ 361.82K
28
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12606
+0.40%
+6.27%
+3.27%
$ 27.54M
$ 711.64K
29
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1489
0.00%
+17.37%
+74.53%
$ 27.41M
$ 901.68K
30
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.03104
-0.06%
+3.37%
+6.27%
$ 26.46M
$ 2.36M
31
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005095
+6.20%
+4.77%
+1.34%
$ 25.88M
$ 25.20M
32
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004467
+0.07%
-0.93%
-5.46%
$ 25.03M
$ 121.20M
33
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2837
+0.96%
-2.43%
+6.15%
$ 24.78M
$ 202.66K
34
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002526
+0.47%
-0.51%
-0.47%
$ 23.97M
$ 22.03M
35
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.09939
-0.16%
-0.06%
+6.33%
$ 23.95M
$ 100.47K
36
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03653139
-0.21%
+0.01%
-1.74%
$ 20.77M
$ 953.60K
37
MVL
MVL
MVL
$ 0.00073224
+0.79%
+0.03%
-0.30%
$ 20.36M
$ 15.98K
38
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.376
+0.29%
+4.25%
+7.21%
$ 20.15M
$ 63.49K
39
Nosana
Nosana
NOS
$ 0.26553
+0.14%
-2.31%
+3.62%
$ 19.07M
$ 625.37K
40
Phala
Phala
PHA
$ 0.02143
+0.42%
-0.70%
-4.13%
$ 17.95M
$ 2.71M
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04056
+0.97%
+0.42%
-4.28%
$ 17.31M
$ 1.45M
42
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03897
+0.10%
-0.89%
-1.61%
$ 16.08M
$ 1.52M
43
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0.006634
0.00%
-1.88%
-1.89%
$ 15.52M
$ 102.29K
44
NYM
NYM
NYM
$ 0.01807
-3.23%
-4.51%
-1.05%
$ 15.03M
$ 3.13M
45
Bless
Bless
BLESS
$ 0.007444
-0.56%
-5.82%
-20.82%
$ 14.55M
$ 15.78M
46
AO
AO
AO
$ 1.991
-0.05%
+3.77%
+13.24%
$ 14.29M
$ 32.13K
47
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.324994
-0.10%
-0.10%
-6.00%
$ 14.21M
$ 1.02M
48
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2266
+0.26%
+0.75%
-11.03%
$ 13.44M
$ 279.61K
49
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0.00501447
0.00%
+0.09%
-30.82%
$ 9.95M
$ 13.94
50
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02038744
+0.21%
+0.01%
-4.55%
$ 9.76M
$ 14.54K

Tez-tez verilən suallar

DePIN tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
DePIN tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 193 tokenləri və ümumi $6.74B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən DePIN tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən DePIN tokenləri arasında $NODE son 24 saat ərzində 31.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər DePIN tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 193 DePIN tokeni izləyir. Populyar DePIN tokenlərinə TAO, RENDER, BDX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
DePIN kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün DePIN tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.74B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin DePIN sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.