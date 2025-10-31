Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Onocoy Token qiymət proqnozlarını əldə edin. ONO qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Onocoy Token qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Onocoy Token Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Onocoy Token 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Onocoy Token potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,023311 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Onocoy Token potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,024477 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, ONO üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,025701 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, ONO üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,026986 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ONO üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,028335 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ONO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,029752 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Onocoy Token qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,048463 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Onocoy Token qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,078941 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,023311
    0,00%
  • 2026
    $ 0,024477
    5,00%
  • 2027
    $ 0,025701
    10,25%
  • 2028
    $ 0,026986
    15,76%
  • 2029
    $ 0,028335
    21,55%
  • 2030
    $ 0,029752
    27,63%
  • 2031
    $ 0,031239
    34,01%
  • 2032
    $ 0,032801
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,034442
    47,75%
  • 2034
    $ 0,036164
    55,13%
  • 2035
    $ 0,037972
    62,89%
  • 2036
    $ 0,039871
    71,03%
  • 2037
    $ 0,041864
    79,59%
  • 2038
    $ 0,043957
    88,56%
  • 2039
    $ 0,046155
    97,99%
  • 2040
    $ 0,048463
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Onocoy Token Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,023311
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,023314
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,023334
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,023407
    0,41%
Bu Gün Üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində ONO üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,023311$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində ONO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,023314$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində ONO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,023334$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra ONO üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,023407$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Onocoy Token Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M

400,80M
400,80M 400,80M

--
----

--

Ən son ONO qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan ONO təklifi 400,80M və ümumi bazar dəyəri $ 9,34M təşkil edir.

Onocoy Token Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Onocoy Token canlı qiymət səhifəsində Onocoy Token üçün cari qiymət 0,023311 USD təşkil edir. Onocoy Token (ONO) üçün dövriyyədə olan təklif: 400,80M ONO. Bu da ona 9.344.229$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -9,98%
    $ -0,002584
    $ 0,025896
    $ 0,021321
  • 7 Gün
    -13,47%
    $ -0,003141
    $ 0,034304
    $ 0,021332
  • 30 Gün
    -32,01%
    $ -0,007464
    $ 0,034304
    $ 0,021332
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Onocoy Token qiymət hərəkəti -0,002584$ oldu və bu da dəyərində -9,98% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Onocoy Token ticarəti ən yüksək 0,034304$ və ən aşağı 0,021332$ qiymətlərlə olub. Qiymət -13,47% dəyişib. Bu son tendensiya ONO üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Onocoy Token qiymətində -32,01% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,007464$ qiymət artımını göstərir. Bu, ONO üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Onocoy Token (ONO) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Onocoy Token Qiymət Proqnozu Modulu ONO potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Onocoy Token üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan ONO qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Onocoy Token qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın ONO aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): ONO momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Onocoy Token gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

ONO Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

ONO Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

ONO indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, ONO -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay ONO üçün qiymət proqnozu nədir?
Onocoy Token (ONO) qiymət proqnozu alətinə əsasən, ONO qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 ONO 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Onocoy Token (ONO) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə ONO 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə ONO üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Onocoy Token (ONO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 ONO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə ONO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Onocoy Token (ONO) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə ONO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Onocoy Token (ONO) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 ONO 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Onocoy Token (ONO) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə ONO 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün ONO qiymət proqnozu nədir?
Onocoy Token (ONO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 ONO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.