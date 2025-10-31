Bugünkü canlı EVAA Protocol qiyməti 9.963 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVAA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVAA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı EVAA Protocol qiyməti 9.963 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində EVAA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də EVAA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

EVAA Protocol Logosu

EVAA Protocol qiyməti(EVAA)

1 EVAA / USD Canlı Qiyməti:

$9,985
$9,985$9,985
-3,21%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:27:13 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 9,492
$ 9,492$ 9,492
24 saat Aşağı
$ 12,146
$ 12,146$ 12,146
24 saat Yüksək

$ 9,492
$ 9,492$ 9,492

$ 12,146
$ 12,146$ 12,146

$ 13,61297177645488
$ 13,61297177645488$ 13,61297177645488

$ 1,4583095338977914
$ 1,4583095338977914$ 1,4583095338977914

+1,52%

-3,20%

+39,67%

+39,67%

EVAA Protocol (EVAA) canlı qiyməti $ 9,963. EVAA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 9,492 və ən yüksək $ 12,146 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. EVAA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 13,61297177645488, ən aşağı qiyməti isə $ 1,4583095338977914 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, EVAA son bir saat ərzində +1,52%, 24 saat ərzində -3,20% və son 7 gündə isə +39,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

EVAA Protocol (EVAA) Bazar Məlumatları

No.385

$ 65,93M
$ 65,93M$ 65,93M

$ 2,92M
$ 2,92M$ 2,92M

$ 498,15M
$ 498,15M$ 498,15M

6,62M
6,62M 6,62M

50.000.000
50.000.000 50.000.000

50.000.000
50.000.000 50.000.000

13,23%

BSC

EVAA Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 65,93M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 2,92M təşkil edir. EVAA üzrə dövriyyədə olan təklif 6,62M, ümumi təklif isə 50000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 498,15M təşkil edir.

EVAA Protocol (EVAA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün EVAA Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,33115-3,20%
30 Gün$ +7,963+398,15%
60 Gün$ +7,963+398,15%
90 Gün$ +7,963+398,15%
Bugünkü EVAA Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün EVAA $ -0,33115 (-3,20%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

EVAA Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +7,963 (+398,15%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

EVAA Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə EVAA $ +7,963 (+398,15%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

EVAA Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +7,963 (+398,15%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

EVAA Protocol (EVAA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi EVAA Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

EVAA Protocol (EVAA) Nədir?

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

EVAA Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC EVAA Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- EVAA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə EVAA Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız EVAA Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

EVAA Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

EVAA Protocol (EVAA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? EVAA Protocol (EVAA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? EVAA Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

EVAA Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomikası

EVAA Protocol (EVAA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. EVAA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

EVAA Protocol (EVAA) necə alınır?

Necə EVAA Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım EVAA Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

EVAA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 EVAA Protocol(EVAA) / VND
262.176,345
1 EVAA Protocol(EVAA) / AUD
A$15,14376
1 EVAA Protocol(EVAA) / GBP
7,57188
1 EVAA Protocol(EVAA) / EUR
8,56818
1 EVAA Protocol(EVAA) / USD
$9,963
1 EVAA Protocol(EVAA) / MYR
RM41,74497
1 EVAA Protocol(EVAA) / TRY
418,64526
1 EVAA Protocol(EVAA) / JPY
¥1.524,339
1 EVAA Protocol(EVAA) / ARS
ARS$14.335,16292
1 EVAA Protocol(EVAA) / RUB
796,54185
1 EVAA Protocol(EVAA) / INR
883,02069
1 EVAA Protocol(EVAA) / IDR
Rp163.327,84272
1 EVAA Protocol(EVAA) / PHP
586,22292
1 EVAA Protocol(EVAA) / EGP
￡E.470,45286
1 EVAA Protocol(EVAA) / BRL
R$53,60094
1 EVAA Protocol(EVAA) / CAD
C$13,84857
1 EVAA Protocol(EVAA) / BDT
1.218,07638
1 EVAA Protocol(EVAA) / NGN
14.418,15471
1 EVAA Protocol(EVAA) / COP
$38.616,18948
1 EVAA Protocol(EVAA) / ZAR
R.171,96138
1 EVAA Protocol(EVAA) / UAH
418,34637
1 EVAA Protocol(EVAA) / TZS
T.Sh.24.479,091
1 EVAA Protocol(EVAA) / VES
Bs2.201,823
1 EVAA Protocol(EVAA) / CLP
$9.385,146
1 EVAA Protocol(EVAA) / PKR
Rs2.811,16008
1 EVAA Protocol(EVAA) / KZT
5.285,3715
1 EVAA Protocol(EVAA) / THB
฿321,90453
1 EVAA Protocol(EVAA) / TWD
NT$306,16299
1 EVAA Protocol(EVAA) / AED
د.إ36,56421
1 EVAA Protocol(EVAA) / CHF
Fr7,9704
1 EVAA Protocol(EVAA) / HKD
HK$77,31288
1 EVAA Protocol(EVAA) / AMD
֏3.814,23492
1 EVAA Protocol(EVAA) / MAD
.د.م92,25738
1 EVAA Protocol(EVAA) / MXN
$184,61439
1 EVAA Protocol(EVAA) / SAR
ريال37,36125
1 EVAA Protocol(EVAA) / ETB
Br1.531,81125
1 EVAA Protocol(EVAA) / KES
KSh1.287,11997
1 EVAA Protocol(EVAA) / JOD
د.أ7,063767
1 EVAA Protocol(EVAA) / PLN
36,46458
1 EVAA Protocol(EVAA) / RON
лв43,73757
1 EVAA Protocol(EVAA) / SEK
kr93,95109
1 EVAA Protocol(EVAA) / BGN
лв16,73784
1 EVAA Protocol(EVAA) / HUF
Ft3.343,28391
1 EVAA Protocol(EVAA) / CZK
209,42226
1 EVAA Protocol(EVAA) / KWD
د.ك3,048678
1 EVAA Protocol(EVAA) / ILS
32,37975
1 EVAA Protocol(EVAA) / BOB
Bs68,84433
1 EVAA Protocol(EVAA) / AZN
16,9371
1 EVAA Protocol(EVAA) / TJS
SM91,6596
1 EVAA Protocol(EVAA) / GEL
26,99973
1 EVAA Protocol(EVAA) / AOA
Kz9.131,98617
1 EVAA Protocol(EVAA) / BHD
.د.ب3,746088
1 EVAA Protocol(EVAA) / BMD
$9,963
1 EVAA Protocol(EVAA) / DKK
kr64,26135
1 EVAA Protocol(EVAA) / HNL
L261,62838
1 EVAA Protocol(EVAA) / MUR
453,11724
1 EVAA Protocol(EVAA) / NAD
$171,56286
1 EVAA Protocol(EVAA) / NOK
kr100,12815
1 EVAA Protocol(EVAA) / NZD
$17,33562
1 EVAA Protocol(EVAA) / PAB
B/.9,963
1 EVAA Protocol(EVAA) / PGK
K42,04386
1 EVAA Protocol(EVAA) / QAR
ر.ق36,26532
1 EVAA Protocol(EVAA) / RSD
дин.1.008,65412
1 EVAA Protocol(EVAA) / UZS
soʻm120.036,11697
1 EVAA Protocol(EVAA) / ALL
L833,20569
1 EVAA Protocol(EVAA) / ANG
ƒ17,83377
1 EVAA Protocol(EVAA) / AWG
ƒ17,9334
1 EVAA Protocol(EVAA) / BBD
$19,926
1 EVAA Protocol(EVAA) / BAM
KM16,73784
1 EVAA Protocol(EVAA) / BIF
Fr29.470,554
1 EVAA Protocol(EVAA) / BND
$12,9519
1 EVAA Protocol(EVAA) / BSD
$9,963
1 EVAA Protocol(EVAA) / JMD
$1.592,98407
1 EVAA Protocol(EVAA) / KHR
40.012,00578
1 EVAA Protocol(EVAA) / KMF
Fr4.214,349
1 EVAA Protocol(EVAA) / LAK
216.586,95219
1 EVAA Protocol(EVAA) / LKR
රු3.032,83683
1 EVAA Protocol(EVAA) / MDL
L168,17544
1 EVAA Protocol(EVAA) / MGA
Ar44.677,0809
1 EVAA Protocol(EVAA) / MOP
P79,704
1 EVAA Protocol(EVAA) / MVR
152,4339
1 EVAA Protocol(EVAA) / MWK
MK17.296,86393
1 EVAA Protocol(EVAA) / MZN
MT636,6357
1 EVAA Protocol(EVAA) / NPR
रु1.413,35118
1 EVAA Protocol(EVAA) / PYG
70.657,596
1 EVAA Protocol(EVAA) / RWF
Fr14.456,313
1 EVAA Protocol(EVAA) / SBD
$81,99549
1 EVAA Protocol(EVAA) / SCR
140,27904
1 EVAA Protocol(EVAA) / SRD
$386,06625
1 EVAA Protocol(EVAA) / SVC
$87,17625
1 EVAA Protocol(EVAA) / SZL
L171,56286
1 EVAA Protocol(EVAA) / TMT
m34,8705
1 EVAA Protocol(EVAA) / TND
د.ت29,271294
1 EVAA Protocol(EVAA) / TTD
$67,44951
1 EVAA Protocol(EVAA) / UGX
Sh34.711,092
1 EVAA Protocol(EVAA) / XAF
Fr5.639,058
1 EVAA Protocol(EVAA) / XCD
$26,9001
1 EVAA Protocol(EVAA) / XOF
Fr5.639,058
1 EVAA Protocol(EVAA) / XPF
Fr1.026,189
1 EVAA Protocol(EVAA) / BWP
P133,5042
1 EVAA Protocol(EVAA) / BZD
$20,02563
1 EVAA Protocol(EVAA) / CVE
$947,68056
1 EVAA Protocol(EVAA) / DJF
Fr1.763,451
1 EVAA Protocol(EVAA) / DOP
$639,32571
1 EVAA Protocol(EVAA) / DZD
د.ج1.294,89111
1 EVAA Protocol(EVAA) / FJD
$22,51638
1 EVAA Protocol(EVAA) / GNF
Fr86.628,285
1 EVAA Protocol(EVAA) / GTQ
Q76,31658
1 EVAA Protocol(EVAA) / GYD
$2.085,55479
1 EVAA Protocol(EVAA) / ISK
kr1.245,375

EVAA Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi EVAA Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: EVAA Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü EVAA Protocol (EVAA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı EVAA qiyməti 9,963 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
EVAA / USD cari qiyməti nədir?
EVAA / USD cari qiyməti $ 9,963 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
EVAA Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
EVAA üçün bazar dəyəri $ 65,93M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
EVAA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
EVAA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,62M USD təşkil edir.
EVAA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
EVAA ATH qiyməti olan 13,61297177645488 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı EVAA qiyməti (ATL) nədir?
EVAA ATL qiyməti olan 1,4583095338977914 USD dəyərinə endi.
EVAA ticarət həcmi nədir?
EVAA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 2,92M USD.
EVAA bu il daha da yüksələcək?
EVAA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün EVAA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:27:13 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

