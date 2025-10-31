Bugünkü canlı Aster qiyməti 0.9404 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Aster qiyməti 0.9404 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Aster Logosu

Aster qiyməti(ASTER)

1 ASTER / USD Canlı Qiyməti:

$0,9392
$0,9392$0,9392
+5,67%1D
USD
Aster (ASTER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:06 (UTC+8)

Aster (ASTER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,8542
$ 0,8542$ 0,8542
24 saat Aşağı
$ 1,0506
$ 1,0506$ 1,0506
24 saat Yüksək

$ 0,8542
$ 0,8542$ 0,8542

$ 1,0506
$ 1,0506$ 1,0506

$ 2,419058923870731
$ 2,419058923870731$ 2,419058923870731

$ 0,08438718204444161
$ 0,08438718204444161$ 0,08438718204444161

+1,71%

+5,67%

-16,88%

-16,88%

Aster (ASTER) canlı qiyməti $ 0,9404. ASTER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,8542 və ən yüksək $ 1,0506 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASTER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,419058923870731, ən aşağı qiyməti isə $ 0,08438718204444161 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASTER son bir saat ərzində +1,71%, 24 saat ərzində +5,67% və son 7 gündə isə -16,88% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Aster (ASTER) Bazar Məlumatları

No.46

$ 1,90B
$ 1,90B$ 1,90B

$ 37,55M
$ 37,55M$ 37,55M

$ 7,52B
$ 7,52B$ 7,52B

2,02B
2,02B 2,02B

8.000.000.000
8.000.000.000 8.000.000.000

8.000.000.000
8.000.000.000 8.000.000.000

25,22%

0,05%

BSC

Aster üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,90B və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 37,55M təşkil edir. ASTER üzrə dövriyyədə olan təklif 2,02B, ümumi təklif isə 8000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,52B təşkil edir.

Aster (ASTER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Aster qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,050395+5,67%
30 Gün$ -0,6863-42,19%
60 Gün$ +0,6404+213,46%
90 Gün$ +0,6404+213,46%
Bugünkü Aster Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ASTER $ +0,050395 (+5,67%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Aster 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,6863 (-42,19%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Aster 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ASTER $ +0,6404 (+213,46%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Aster 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,6404 (+213,46%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Aster (ASTER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Aster Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Aster (ASTER) Nədir?

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Aster investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ASTER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Aster haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Aster satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Aster Qiymət Proqnozu (USD)

Aster (ASTER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Aster (ASTER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Aster üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Aster qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Aster (ASTER) Tokenomikası

Aster (ASTER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASTER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Aster (ASTER) necə alınır?

Necə Aster alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Aster Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ASTER Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Aster(ASTER) / VND
24.746,626
1 Aster(ASTER) / AUD
A$1,429408
1 Aster(ASTER) / GBP
0,7053
1 Aster(ASTER) / EUR
0,808744
1 Aster(ASTER) / USD
$0,9404
1 Aster(ASTER) / MYR
RM3,940276
1 Aster(ASTER) / TRY
39,525012
1 Aster(ASTER) / JPY
¥143,8812
1 Aster(ASTER) / ARS
ARS$1.353,085136
1 Aster(ASTER) / RUB
75,175576
1 Aster(ASTER) / INR
83,347652
1 Aster(ASTER) / IDR
Rp15.416,390976
1 Aster(ASTER) / PHP
55,380156
1 Aster(ASTER) / EGP
￡E.44,405688
1 Aster(ASTER) / BRL
R$5,059352
1 Aster(ASTER) / CAD
C$1,307156
1 Aster(ASTER) / BDT
114,973304
1 Aster(ASTER) / NGN
1.360,918668
1 Aster(ASTER) / COP
$3.644,952784
1 Aster(ASTER) / ZAR
R.16,231304
1 Aster(ASTER) / UAH
39,487396
1 Aster(ASTER) / TZS
T.Sh.2.310,5628
1 Aster(ASTER) / VES
Bs207,8284
1 Aster(ASTER) / CLP
$885,8568
1 Aster(ASTER) / PKR
Rs265,343264
1 Aster(ASTER) / KZT
498,8822
1 Aster(ASTER) / THB
฿30,365516
1 Aster(ASTER) / TWD
NT$28,907896
1 Aster(ASTER) / AED
د.إ3,451268
1 Aster(ASTER) / CHF
Fr0,75232
1 Aster(ASTER) / HKD
HK$7,297504
1 Aster(ASTER) / AMD
֏360,022736
1 Aster(ASTER) / MAD
.د.م8,708104
1 Aster(ASTER) / MXN
$17,416208
1 Aster(ASTER) / SAR
ريال3,5265
1 Aster(ASTER) / ETB
Br144,5865
1 Aster(ASTER) / KES
KSh121,490276
1 Aster(ASTER) / JOD
د.أ0,6667436
1 Aster(ASTER) / PLN
3,441864
1 Aster(ASTER) / RON
лв4,128356
1 Aster(ASTER) / SEK
kr8,867972
1 Aster(ASTER) / BGN
лв1,589276
1 Aster(ASTER) / HUF
Ft315,673472
1 Aster(ASTER) / CZK
19,776612
1 Aster(ASTER) / KWD
د.ك0,2877624
1 Aster(ASTER) / ILS
3,0563
1 Aster(ASTER) / BOB
Bs6,498164
1 Aster(ASTER) / AZN
1,59868
1 Aster(ASTER) / TJS
SM8,65168
1 Aster(ASTER) / GEL
2,548484
1 Aster(ASTER) / AOA
Kz861,961236
1 Aster(ASTER) / BHD
.د.ب0,3535904
1 Aster(ASTER) / BMD
$0,9404
1 Aster(ASTER) / DKK
kr6,06558
1 Aster(ASTER) / HNL
L24,694904
1 Aster(ASTER) / MUR
42,769392
1 Aster(ASTER) / NAD
$16,193688
1 Aster(ASTER) / NOK
kr9,45102
1 Aster(ASTER) / NZD
$1,636296
1 Aster(ASTER) / PAB
B/.0,9404
1 Aster(ASTER) / PGK
K3,968488
1 Aster(ASTER) / QAR
ر.ق3,423056
1 Aster(ASTER) / RSD
дин.95,206096
1 Aster(ASTER) / UZS
soʻm11.330,117876
1 Aster(ASTER) / ALL
L78,645652
1 Aster(ASTER) / ANG
ƒ1,683316
1 Aster(ASTER) / AWG
ƒ1,69272
1 Aster(ASTER) / BBD
$1,8808
1 Aster(ASTER) / BAM
KM1,579872
1 Aster(ASTER) / BIF
Fr2.781,7032
1 Aster(ASTER) / BND
$1,22252
1 Aster(ASTER) / BSD
$0,9404
1 Aster(ASTER) / JMD
$150,360556
1 Aster(ASTER) / KHR
3.776,702824
1 Aster(ASTER) / KMF
Fr397,7892
1 Aster(ASTER) / LAK
20.443,477852
1 Aster(ASTER) / LKR
රු286,267164
1 Aster(ASTER) / MDL
L15,873952
1 Aster(ASTER) / MGA
Ar4.217,03572
1 Aster(ASTER) / MOP
P7,5232
1 Aster(ASTER) / MVR
14,38812
1 Aster(ASTER) / MWK
MK1.632,637844
1 Aster(ASTER) / MZN
MT60,09156
1 Aster(ASTER) / NPR
रु133,405144
1 Aster(ASTER) / PYG
6.669,3168
1 Aster(ASTER) / RWF
Fr1.364,5204
1 Aster(ASTER) / SBD
$7,739492
1 Aster(ASTER) / SCR
13,240832
1 Aster(ASTER) / SRD
$36,4405
1 Aster(ASTER) / SVC
$8,2285
1 Aster(ASTER) / SZL
L16,193688
1 Aster(ASTER) / TMT
m3,2914
1 Aster(ASTER) / TND
د.ت2,7628952
1 Aster(ASTER) / TTD
$6,366508
1 Aster(ASTER) / UGX
Sh3.276,3536
1 Aster(ASTER) / XAF
Fr532,2664
1 Aster(ASTER) / XCD
$2,53908
1 Aster(ASTER) / XOF
Fr532,2664
1 Aster(ASTER) / XPF
Fr96,8612
1 Aster(ASTER) / BWP
P12,60136
1 Aster(ASTER) / BZD
$1,890204
1 Aster(ASTER) / CVE
$89,450848
1 Aster(ASTER) / DJF
Fr166,4508
1 Aster(ASTER) / DOP
$60,345468
1 Aster(ASTER) / DZD
د.ج122,20498
1 Aster(ASTER) / FJD
$2,125304
1 Aster(ASTER) / GNF
Fr8.176,778
1 Aster(ASTER) / GTQ
Q7,203464
1 Aster(ASTER) / GYD
$196,853932
1 Aster(ASTER) / ISK
kr117,55

Aster Mənbəyi

Aster haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Aster Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Aster Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Aster (ASTER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASTER qiyməti 0,9404 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASTER / USD cari qiyməti nədir?
ASTER / USD cari qiyməti $ 0,9404 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Aster üçün bazar dəyəri nədir?
ASTER üçün bazar dəyəri $ 1,90B USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASTER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASTER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,02B USD təşkil edir.
ASTER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASTER ATH qiyməti olan 2,419058923870731 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASTER qiyməti (ATL) nədir?
ASTER ATL qiyməti olan 0,08438718204444161 USD dəyərinə endi.
ASTER ticarət həcmi nədir?
ASTER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 37,55M USD.
ASTER bu il daha da yüksələcək?
ASTER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASTER qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:06 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ASTER / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0,9404 USD

ASTER Ticarəti Edin

ASTER/USDC
$0,9422
$0,9422$0,9422
+6,04%
ASTER/USDT
$0,9392
$0,9392$0,9392
+5,67%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

