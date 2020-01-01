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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Cüzdanlar tokenləri

Cüzdanlar sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0,025699
-0,23%
+1,94%
+1,14%
$ 706,83M
$ 15,63M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0,08353
+0,57%
+1,17%
-8,28%
$ 644,91M
$ 12,21M
3
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0,3849
+0,29%
+0,84%
-5,70%
$ 165,71M
$ 164,11K
4
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0,001422
-1,10%
+2,27%
-5,70%
$ 138,35M
$ 60,18M
5
SafePal
SafePal
SFP
$ 0,2441
+0,04%
+1,12%
+2,86%
$ 122,30M
$ 225,52K
6
Backpack
Backpack
BP
$ 0,3701
+0,43%
+0,57%
-4,45%
$ 92,37M
$ 240,17K
7
EXOD
EXOD
EXOD
$ 6,34
0,00%
-0,04%
+28,60%
$ 66,18M
--
8
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0,0838
0,00%
+0,72%
-8,62%
$ 62,84M
$ 8,48K
9
UnityWallet Token
UnityWallet Token
UNT
$ 0,05934
+0,03%
+0,01%
+0,97%
$ 39,00M
$ 1,91K
10
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0,01030111
+0,01%
0,00%
-0,36%
$ 38,56M
$ 21,62K
11
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0,02745
-0,29%
+0,07%
-6,26%
$ 38,39M
$ 2,03M
12
Chrema Coin
Chrema Coin
CRMC
$ 0,469531
+1,48%
+1,14%
+43,47%
$ 23,48M
$ 2,91K
13
TokenPocket Token
TokenPocket Token
TPT
$ 0,00716736
+0,02%
+0,04%
+2,80%
$ 22,82M
$ 14,27K
14
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0,0734
-0,23%
+0,36%
-2,08%
$ 18,93M
$ 765,77K
15
Infinex
Infinex
INX
$ 0,008139
-0,37%
-1,69%
+5,80%
$ 16,12M
$ 10,20M
16
DeGate
DeGate
DG
$ 0,04160614
0,00%
0,00%
+1,72%
$ 16,11M
$ 14,02
17
Coin98
Coin98
C98
$ 0,0141
-0,29%
0,00%
-0,14%
$ 13,79M
$ 4,51M
18
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,03392
+0,59%
+1,31%
-2,01%
$ 13,64M
$ 2,00M
19
Octra
Octra
OCT
$ 0,02105671
-0,03%
+0,01%
-13,90%
$ 13,17M
$ 19,65K
20
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0,01295181
0,00%
0,00%
-1,06%
$ 9,37M
$ 29,33K
21
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0,1802
+1,68%
-1,36%
+5,16%
$ 7,81M
$ 479,81K
22
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0,0754
-3,81%
-0,05%
-10,83%
$ 7,54M
$ 10,82K
23
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2,38
+0,42%
-0,04%
-4,80%
$ 4,95M
$ 49,05K
24
BEST
BEST
BEST
$ 0,00053374
+0,07%
+0,09%
+13,50%
$ 4,55M
$ 7,55K
25
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0,00057793
0,00%
-0,02%
-1,64%
$ 3,92M
$ 1,19K
26
CONX
CONX
CONX
$ 0,00375122
+0,14%
+0,00%
-4,88%
$ 3,78M
$ 24,82K
27
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0,02783
+0,58%
+2,35%
+0,40%
$ 3,74M
$ 2,77M
28
THAT
THAT
THAT
$ 0,00206275
-0,43%
+0,00%
+3,36%
$ 3,17M
$ 17,95K
29
Rainbow
Rainbow
RNBW
$ 0,01377
0,00%
+2,15%
-0,58%
$ 2,90M
$ 4,14M
30
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5,38
0,00%
+0,05%
-7,88%
$ 2,69M
$ 2,46K
31
Thought
Thought
THT
$ 0,00655096
0,00%
--
0,00%
$ 2,49M
$ 54,91
32
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0,00260242
+0,06%
-0,00%
-6,36%
$ 2,33M
$ 1,57K
33
Rezor
Rezor
RZR
$ 4,444E-5
0,00%
+1,00%
+8,81%
$ 1,84M
--
34
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0,0119272
+0,17%
+0,02%
-4,05%
$ 1,81M
$ 1,26K
35
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0,2076
-0,38%
-0,62%
-3,18%
$ 1,64M
$ 40,25K
36
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0,00572316
-0,03%
+0,00%
-2,55%
$ 1,59M
$ 31,74K
37
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0,01386182
0,00%
-0,00%
+27,37%
$ 1,59M
$ 106,15K
38
iMe Lab
iMe Lab
LIME
$ 0,002005
+0,50%
-0,25%
+0,05%
$ 1,52M
$ 4,18M
39
0x0
0x0
0X0
$ 0,00159532
+0,06%
+0,01%
+0,86%
$ 1,42M
$ 102,31
40
Verasity
Verasity
VRA
$ 0,000013016
+0,03%
+12,92%
+35,93%
$ 1,23M
$ 5,01B
41
Ethos
Ethos
ETHOS
$ 0,00059278
+0,06%
+0,02%
-1,81%
$ 1,05M
$ 25,88
42
SOLVEX
SOLVEX
SOLVEX
$ 0,0188
0,00%
-1,05%
-2,59%
$ 931,19K
$ 446,74K
43
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0,211575
-0,01%
+0,02%
-3,06%
$ 381,96K
$ 2,21K
44
Vertus
Vertus
VERT
$ 0,0007084
-0,03%
-0,42%
-2,68%
$ 373,84K
$ 21,16M
45
Nocturn
Nocturn
NOC
$ 0,00034914
0,00%
--
0,00%
$ 349,14K
$ 8,38K
46
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0,00682136
0,00%
-0,01%
-6,17%
$ 289,91K
$ 38,63K
47
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0,00099924
+1,22%
+0,08%
+17,94%
$ 254,28K
$ 2,52K
48
Haystack
Haystack
HAY
$ 0,00757687
+0,03%
-0,03%
-2,95%
$ 207,45K
$ 864,18
49
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1,19E-6
0,00%
+2,20%
+3,48%
$ 119,32K
--
50
Talisman
Talisman
SEEK
$ 0,00928775
0,00%
--
+0,01%
$ 83,80K
$ 4,71

Tez-tez verilən suallar

Cüzdanlar tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Cüzdanlar tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 71 tokenləri və ümumi $2.33B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Cüzdanlar tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Cüzdanlar tokenləri arasında VRA son 24 saat ərzində 12.92% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Cüzdanlar tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 71 Cüzdanlar tokeni izləyir. Populyar Cüzdanlar tokenlərinə KAS, BDX, TWT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Cüzdanlar kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Cüzdanlar tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.33B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Cüzdanlar sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.