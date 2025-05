PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

SıralamaNo.297

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)191.78%

Dövriyyə Təklifi258,386,541.0999244

Maksimum Təklif258,526,640

Ümumi Təchizat258,386,541.0999244

Dövriyyə Faizi0.9994%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.13592656,2021-04-09

Ən Aşağı Qiymət0.21487481482968304,2025-04-07

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

