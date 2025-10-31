Bugünkü canlı Chrema Coin qiyməti 0,776629 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRMC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRMC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Chrema Coin qiyməti 0,776629 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRMC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRMC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Chrema Coin Qiyməti (CRMC)

Siyahıya alınmadı

1 CRMC / USD Canlı Qiyməti:

$0,776629
$0,776629
-8,50%1D
Chrema Coin (CRMC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:51:42 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,770373
$ 0,770373
24 saat Aşağı
$ 0,848846
$ 0,848846
24 saat Yüksək

$ 0,770373
$ 0,770373

$ 0,848846
$ 0,848846

$ 5,02
$ 5,02

$ 0,432032
$ 0,432032

-5,74%

-8,50%

-4,14%

-4,14%

Chrema Coin (CRMC) canlı qiyməti $0,776629. CRMC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,770373 və ən yüksək $ 0,848846 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRMC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 5,02, ən aşağı qiyməti isə $ 0,432032 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRMC son bir saat ərzində -5,74%, 24 saat ərzində -8,50% və son 7 gündə isə -4,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Chrema Coin (CRMC) Bazar Məlumatları

$ 8,54M
$ 8,54M

--
--

$ 38,83M
$ 38,83M

10,99M
10,99M

50.000.000,0
50.000.000,0

Chrema Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,54M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CRMC üzrə dövriyyədə olan təklif 10,99M, ümumi təklif isə 50000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 38,83M təşkil edir.

Chrema Coin (CRMC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Chrema Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0722164929501843.
Son 30 gündə Chrema Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,2968523782.
Son 60 gündə Chrema Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1405180478.
Son 90 gündə Chrema Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,046195459537949.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0722164929501843-8,50%
30 Gün$ -0,2968523782-38,22%
60 Gün$ -0,1405180478-18,09%
90 Gün$ -2,046195459537949-72,48%

Chrema Coin (CRMC) Nədir?

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Chrema Coin (CRMC) Mənbəyi

Chrema Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Chrema Coin (CRMC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Chrema Coin (CRMC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Chrema Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Chrema Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CRMC Aktivindən Yerli Valyutalara

Chrema Coin (CRMC) Tokenomikası

Chrema Coin (CRMC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRMC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Chrema Coin (CRMC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Chrema Coin (CRMC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRMC qiyməti 0,776629 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRMC / USD cari qiyməti nədir?
CRMC / USD cari qiyməti $ 0,776629 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Chrema Coin üçün bazar dəyəri nədir?
CRMC üçün bazar dəyəri $ 8,54M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRMC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRMC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,99M USD təşkil edir.
CRMC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRMC ATH qiyməti olan 5,02 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRMC qiyməti (ATL) nədir?
CRMC ATL qiyməti olan 0,432032 USD dəyərinə endi.
CRMC ticarət həcmi nədir?
CRMC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CRMC bu il daha da yüksələcək?
CRMC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRMC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:51:42 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

