C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

AdC98

SıralamaNo.511

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.55%

Dövriyyə Təklifi966,944,170

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2021-07-23 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi6.41624891,2021-08-25

Ən Aşağı Qiymət0.045030844142757674,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

