Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

SıralamaNo.156

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.17%

Dövriyyə Təklifi416,649,900

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat999,668,148

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2020-04-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.7177649227203773,2022-12-11

Ən Aşağı Qiymət0.00647761834255,2020-07-31

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.