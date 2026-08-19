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Bugünkü canlı 0x0 qiyməti 0,00157961 USD təşkil edir.0X0 bazar həddi 1.407.774 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 0X0 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı 0x0 qiyməti 0,00157961 USD təşkil edir.0X0 bazar həddi 1.407.774 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində 0X0 - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

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1 0X0 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00157972
$0,00157972$0,00157972
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
0x0 (0X0) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:42:40 (UTC+8)

0x0 bugünkü qiyməti

Bu gün canlı 0x0 (0X0) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,15% dəyişkənlik ilə $ 0,00157961 təşkil edir. Cari 0X0 - USD konvertasiya dərəcəsi 0X0 üzrə $ 0,00157961 təşkil edir.

0x0 hazırda $ 1.407.774 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 891,25M 0X0 dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində 0X0 bazar aktivliyini əks etdirən $ 0,00155676 (aşağı) və $ 0,00159345 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,500356, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində 0X0 son bir saatda +0,02% və son 7 gündə -3,74% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi $ 207,54 səviyyəsinə çatıb.

0x0 (0X0) Bazar Məlumatları

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

$ 207,54
$ 207,54$ 207,54

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

891,25M
891,25M 891,25M

891.250.000,0
891.250.000,0 891.250.000,0

0x0 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,41M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 207,54 təşkil edir. 0X0 üzrə dövriyyədə olan təklif 891,25M, ümumi təklif isə 891250000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,41M təşkil edir.

0x0 qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00155676
$ 0,00155676$ 0,00155676
24 saat Aşağı
$ 0,00159345
$ 0,00159345$ 0,00159345
24 saat Yüksək

$ 0,00155676
$ 0,00155676$ 0,00155676

$ 0,00159345
$ 0,00159345$ 0,00159345

$ 0,500356
$ 0,500356$ 0,500356

$ 0
$ 0$ 0

+0,02%

+0,15%

-3,74%

-3,74%

0x0 (0X0) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində 0x0 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə 0x0 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001723482.
Son 60 gündə 0x0 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009255949.
Son 90 gündə 0x0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,000000000938870608.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,15%
30 Gün$ -0,0001723482-10,91%
60 Gün$ -0,0009255949-58,59%
90 Gün$ +0,000000000938870608+0,00%

0x0 üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün 0x0 (0X0) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, 0X0 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün 0x0 (0X0) qiymət proqnozu

2040-cı ildə 0x0 qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində 0x0 qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? 0x0 Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə 0X0 qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

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0x0 (0X0) Mənbəyi

Ağ kağız
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Kateqoriya :

Ethereum EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: 0x0 Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 09:42:40 (UTC+8)

0x0 (0X0) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

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Optiview

OV

$0,2420
$0,2420$0,2420

-11,35%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,009030
$0,009030$0,009030

-23,40%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,042113
$0,042113$0,042113

+17,99%

KiiChain

KiiChain

KII

$0,06942
$0,06942$0,06942

-9,64%

Ən Çox Yüksələnlər

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00145
$0,00145$0,00145

+202,08%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0,0001484
$0,0001484$0,0001484

+74,58%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0,8497
$0,8497$0,8497

+36,54%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003726
$0,0003726$0,0003726

+49,04%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,042113
$0,042113$0,042113

+17,99%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

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