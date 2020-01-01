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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Telegram Tətbiqləri tokenləri

Telegram Tətbiqləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002016
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
2
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1741
+1.28%
+2.11%
-12.93%
$ 62.14M
$ 529.86K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3221
+0.09%
-0.12%
-5.61%
$ 32.13M
$ 175.08K
4
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.19905
+0.36%
-18.29%
-77.33%
$ 31.87M
$ 8.37M
5
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06026
+0.17%
+0.87%
+0.92%
$ 27.41M
$ 966.62K
6
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01999
+0.50%
-0.60%
-2.44%
$ 26.03M
$ 3.41M
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.0487
+1.52%
+3.28%
+8.07%
$ 22.41M
$ 1.21M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019629
-0.03%
+0.47%
-6.59%
$ 18.25M
$ 3.10M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008131
-0.37%
-1.69%
+5.80%
$ 16.12M
$ 10.20M
10
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 14.65
0.00%
-0.04%
-7.63%
$ 14.59M
$ 61.67K
11
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.603
-0.33%
+0.98%
-2.58%
$ 14.41M
$ 17.39K
12
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01086
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01762
+0.06%
-0.62%
-0.62%
$ 11.75M
$ 3.05M
14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001736
+0.12%
-0.69%
-2.91%
$ 11.16M
$ 352.23M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.0754
-3.81%
-0.05%
-10.83%
$ 7.54M
$ 10.82K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004863
-0.53%
-1.93%
-0.79%
$ 4.86M
$ 11.78M
17
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01554134
0.00%
+0.17%
+40.54%
$ 3.81M
$ 66.82K
18
Major
Major
MAJOR
$ 0.04362
-0.07%
+2.43%
-1.64%
$ 3.69M
$ 1.46M
19
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.29643
-0.10%
+0.01%
-4.16%
$ 2.96M
$ 2.47K
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0.0342
+7.21%
+1.48%
+2.09%
$ 2.64M
$ 1.24M
21
$ 0.0014912
-0.05%
+2.83%
+2.23%
$ 2.62M
$ 40.78M
22
PX
PX
PX
$ 0.0115
+1.77%
+2.68%
-4.96%
$ 2.25M
$ 1.07M
23
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11187
-0.04%
-0.93%
-6.33%
$ 2.23M
$ 241.23K
24
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002008
-1.92%
+15.40%
+17.94%
$ 2.04M
$ 43.31M
25
Dither
Dither
DITH
$ 0.02036606
-0.63%
-0.22%
+50.57%
$ 2.04M
$ 39.35K
26
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017091
+0.33%
+1.33%
+1.34%
$ 1.95M
$ 17.35M
27
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-0.66%
$ 1.53M
$ 243.44
28
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.697E-5
0.00%
0.00%
-8.64%
$ 1.30M
--
29
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00109781
0.00%
--
+4.02%
$ 1.10M
$ 234.31
30
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00247477
0.00%
--
+1.62%
$ 1.07M
$ 1.41
31
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011556
-0.01%
+1.28%
-2.26%
$ 1.06M
$ 112.91M
32
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0.10686
-0.08%
+0.03%
-12.02%
$ 1.06M
$ 214.35K
33
Tales X
Tales X
X
$ 0.006172
-7.89%
+23.12%
-10.93%
$ 828.45K
$ 11.56M
34
xFUND
xFUND
XFUND
$ 75.26
+0.07%
+0.01%
+7.93%
$ 750.52K
$ 481.02
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.641154
+0.09%
+0.03%
-2.30%
$ 641.16K
$ 1.25K
36
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036872
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 592.96K
$ 72.20K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00208275
-1.10%
+0.00%
-2.46%
$ 494.30K
$ 5.72
38
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.662E-5
0.00%
-3.70%
-11.95%
$ 466.24K
--
39
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.02094
+0.10%
-0.38%
-4.12%
$ 420.96K
$ 3.29M
40
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 5.75553E-10
0.00%
0.00%
-18.68%
$ 394.13K
--
41
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.0007094
-0.03%
-0.42%
-2.68%
$ 373.84K
$ 21.16M
42
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00035742
0.00%
0.00%
-2.35%
$ 357.42K
$ 38.79
43
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01462249
0.00%
+0.02%
-7.76%
$ 354.95K
$ 122.07
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0.00618877
+0.02%
--
-1.95%
$ 298.05K
$ 1.93
45
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3.218E-5
0.00%
0.00%
+167.50%
$ 289.64K
--
46
AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
$ 0.01099593
0.00%
--
-1.40%
$ 229.81K
$ 1.35
47
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
48
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0.03730581
0.00%
--
0.00%
$ 213.48K
$ 5.22
49
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0.02037318
+0.10%
--
+7.42%
$ 203.73K
$ 55.06
50
RIP
RIP
RIP
$ 0.00020294
+0.61%
0.00%
+18.33%
$ 199.42K
$ 2.72K

Tez-tez verilən suallar

Telegram Tətbiqləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Telegram Tətbiqləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 98 tokenləri və ümumi $547.83M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Telegram Tətbiqləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Telegram Tətbiqləri tokenləri arasında WOOF son 24 saat ərzində 31.98% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Telegram Tətbiqləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 98 Telegram Tətbiqləri tokeni izləyir. Populyar Telegram Tətbiqləri tokenlərinə FLOKI, DATA, PRO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Telegram Tətbiqləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Telegram Tətbiqləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $547.83M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Telegram Tətbiqləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.