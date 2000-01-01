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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Morph L2 Ekosistemi tokenləri

Morph L2 Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00002
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.66M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.66947
-0.07%
0.00%
+1.66%
$ 1.17B
$ 40.51K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08424
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6265
-0.02%
+0.20%
+0.22%
$ 149.81M
$ 649.86K
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.709193
0.00%
-0.00%
+0.41%
$ 2.24M
$ 16.00

Tez-tez verilən suallar

Morph L2 Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Morph L2 Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $94.68B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Morph L2 Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Morph L2 Ekosistemi tokenləri arasında ENA son 24 saat ərzində 0.48% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Morph L2 Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Morph L2 Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Morph L2 Ekosistemi tokenlərinə USDC, USDE, USD1 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Morph L2 Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Morph L2 Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $94.68B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Morph L2 Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.