Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

SıralamaNo.24

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0018%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)7.08%

Dövriyyə Təklifi1,169,993,089.2

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,169,993,089.2

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi8.48508718732009,2024-12-27

Ən Aşağı Qiymət0.05835925,2021-08-11

İctimai BlokçeynETH

