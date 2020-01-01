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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı IP tokenləri

IP sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1737
-0.12%
+0.29%
-14.17%
$ 61.29M
$ 531.34K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.034961
-0.30%
-0.66%
-8.67%
$ 7.86M
$ 11.01M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.45737E-7
+0.07%
-3.60%
+8.61%
$ 1.16M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00223173
0.00%
+0.01%
-3.24%
$ 328.48K
$ 1.33K
6
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017243
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 172.43K
$ 3.76
7
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00047783
0.00%
+0.03%
-4.35%
$ 159.12K
$ 1.07
8
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2.8163E-7
0.00%
-1.30%
-1.23%
$ 28.02K
--
9
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 2.903E-5
0.00%
-2.20%
-2.12%
$ 15.83K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4.977E-5
0.00%
-97.20%
0.00%
$ 11.88K
--
11
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0.00812
-0.25%
-2.40%
-4.69%
--
$ 7.33M
12
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0.000239
-1.19%
+0.63%
-17.05%
--
$ 244.49M

Tez-tez verilən suallar

IP tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
IP tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $72.95M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən IP tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən IP tokenləri arasında CAMP son 24 saat ərzində 0.63% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər IP tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 IP tokeni izləyir. Populyar IP tokenlərinə DATA, BTX, LWA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
IP kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün IP tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $72.95M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin IP sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.