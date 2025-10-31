Bugünkü canlı Gap Tooth Lizard qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $GAPPY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $GAPPY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Gap Tooth Lizard qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $GAPPY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $GAPPY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Gap Tooth Lizard Logosu

Gap Tooth Lizard Qiyməti ($GAPPY)

Siyahıya alınmadı

1 $GAPPY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:55 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,92%

-5,08%

-14,17%

-14,17%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) canlı qiyməti --. $GAPPY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $GAPPY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $GAPPY son bir saat ərzində +0,92%, 24 saat ərzində -5,08% və son 7 gündə isə -14,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Bazar Məlumatları

$ 494,72K
$ 494,72K$ 494,72K

--
----

$ 494,72K
$ 494,72K$ 494,72K

99,91B
99,91B 99,91B

99.906.805.287,48557
99.906.805.287,48557 99.906.805.287,48557

Gap Tooth Lizard üzrə cari Bazar Dəyəri $ 494,72K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $GAPPY üzrə dövriyyədə olan təklif 99,91B, ümumi təklif isə 99906805287.48557 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 494,72K təşkil edir.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Gap Tooth Lizard / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Gap Tooth Lizard / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Gap Tooth Lizard / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Gap Tooth Lizard / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,08%
30 Gün$ 0-45,81%
60 Gün$ 0-77,86%
90 Gün$ 0--

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Nədir?

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Gap Tooth Lizard Qiymət Proqnozu (USD)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Gap Tooth Lizard ($GAPPY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Gap Tooth Lizard üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Gap Tooth Lizard qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$GAPPY Aktivindən Yerli Valyutalara

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Tokenomikası

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $GAPPY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Gap Tooth Lizard ($GAPPY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $GAPPY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$GAPPY / USD cari qiyməti nədir?
$GAPPY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Gap Tooth Lizard üçün bazar dəyəri nədir?
$GAPPY üçün bazar dəyəri $ 494,72K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$GAPPY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$GAPPY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 99,91B USD təşkil edir.
$GAPPY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$GAPPY ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $GAPPY qiyməti (ATL) nədir?
$GAPPY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
$GAPPY ticarət həcmi nədir?
$GAPPY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$GAPPY bu il daha da yüksələcək?
$GAPPY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $GAPPY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:17:55 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

