Bugünkü canlı TCOM Global qiyməti 0.05114 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TCOM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TCOM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TCOM Global qiyməti 0.05114 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TCOM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TCOM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TCOM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TCOM Qiymət Məlumatları

TCOM Rəsmi Veb-saytı

TCOM Tokenomikası

TCOM Qiymət Proqnozu

TCOM Qiymət Tarixçəsi

TCOM Alış Bələdçisi

TCOM / Fiat Valyuta Çevirən

TCOM Spot

TCOM USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

TCOM Global Logosu

TCOM Global qiyməti(TCOM)

1 TCOM / USD Canlı Qiyməti:

$0,05114
$0,05114$0,05114
+5,48%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:37 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04051
$ 0,04051$ 0,04051
24 saat Aşağı
$ 0,05382
$ 0,05382$ 0,05382
24 saat Yüksək

$ 0,04051
$ 0,04051$ 0,04051

$ 0,05382
$ 0,05382$ 0,05382

--
----

--
----

-0,14%

+5,48%

+68,16%

+68,16%

TCOM Global (TCOM) canlı qiyməti $ 0,05114. TCOM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04051 və ən yüksək $ 0,05382 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TCOM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TCOM son bir saat ərzində -0,14%, 24 saat ərzində +5,48% və son 7 gündə isə +68,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TCOM Global (TCOM) Bazar Məlumatları

--
----

$ 146,39K
$ 146,39K$ 146,39K

$ 51,14M
$ 51,14M$ 51,14M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BSC

TCOM Global üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 146,39K təşkil edir. TCOM üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 51,14M təşkil edir.

TCOM Global (TCOM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün TCOM Global qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0026569+5,48%
30 Gün$ +0,02746+115,96%
60 Gün$ +0,03465+210,12%
90 Gün$ +0,03114+155,70%
Bugünkü TCOM Global Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TCOM $ +0,0026569 (+5,48%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

TCOM Global 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,02746 (+115,96%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

TCOM Global 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TCOM $ +0,03465 (+210,12%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

TCOM Global 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,03114 (+155,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

TCOM Global (TCOM) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi TCOM Global Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

TCOM Global (TCOM) Nədir?

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC TCOM Global investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TCOM steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə TCOM Global haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız TCOM Global satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

TCOM Global Qiymət Proqnozu (USD)

TCOM Global (TCOM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TCOM Global (TCOM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TCOM Global üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TCOM Global qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TCOM Global (TCOM) Tokenomikası

TCOM Global (TCOM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TCOM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

TCOM Global (TCOM) necə alınır?

Necə TCOM Global alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım TCOM Global Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TCOM Aktivindən Yerli Valyutalara

1 TCOM Global(TCOM) / VND
1.345,7491
1 TCOM Global(TCOM) / AUD
A$0,0777328
1 TCOM Global(TCOM) / GBP
0,038355
1 TCOM Global(TCOM) / EUR
0,0439804
1 TCOM Global(TCOM) / USD
$0,05114
1 TCOM Global(TCOM) / MYR
RM0,2142766
1 TCOM Global(TCOM) / TRY
2,1489028
1 TCOM Global(TCOM) / JPY
¥7,82442
1 TCOM Global(TCOM) / ARS
ARS$73,5822776
1 TCOM Global(TCOM) / RUB
4,0881316
1 TCOM Global(TCOM) / INR
4,5320268
1 TCOM Global(TCOM) / IDR
Rp838,3605216
1 TCOM Global(TCOM) / PHP
3,0034522
1 TCOM Global(TCOM) / EGP
￡E.2,4153422
1 TCOM Global(TCOM) / BRL
R$0,2751332
1 TCOM Global(TCOM) / CAD
C$0,0710846
1 TCOM Global(TCOM) / BDT
6,2523764
1 TCOM Global(TCOM) / NGN
74,0082738
1 TCOM Global(TCOM) / COP
$198,2165944
1 TCOM Global(TCOM) / ZAR
R.0,882165
1 TCOM Global(TCOM) / UAH
2,1473686
1 TCOM Global(TCOM) / TZS
T.Sh.125,65098
1 TCOM Global(TCOM) / VES
Bs11,30194
1 TCOM Global(TCOM) / CLP
$48,17388
1 TCOM Global(TCOM) / PKR
Rs14,4296624
1 TCOM Global(TCOM) / KZT
27,12977
1 TCOM Global(TCOM) / THB
฿1,651822
1 TCOM Global(TCOM) / TWD
NT$1,5715322
1 TCOM Global(TCOM) / AED
د.إ0,1876838
1 TCOM Global(TCOM) / CHF
Fr0,040912
1 TCOM Global(TCOM) / HKD
HK$0,3968464
1 TCOM Global(TCOM) / AMD
֏19,5784376
1 TCOM Global(TCOM) / MAD
.د.م0,4735564
1 TCOM Global(TCOM) / MXN
$0,9471128
1 TCOM Global(TCOM) / SAR
ريال0,191775
1 TCOM Global(TCOM) / ETB
Br7,862775
1 TCOM Global(TCOM) / KES
KSh6,6067766
1 TCOM Global(TCOM) / JOD
د.أ0,03625826
1 TCOM Global(TCOM) / PLN
0,1871724
1 TCOM Global(TCOM) / RON
лв0,2245046
1 TCOM Global(TCOM) / SEK
kr0,4822502
1 TCOM Global(TCOM) / BGN
лв0,0864266
1 TCOM Global(TCOM) / HUF
Ft17,1610498
1 TCOM Global(TCOM) / CZK
1,0749628
1 TCOM Global(TCOM) / KWD
د.ك0,01564884
1 TCOM Global(TCOM) / ILS
0,166205
1 TCOM Global(TCOM) / BOB
Bs0,3533774
1 TCOM Global(TCOM) / AZN
0,086938
1 TCOM Global(TCOM) / TJS
SM0,470488
1 TCOM Global(TCOM) / GEL
0,1385894
1 TCOM Global(TCOM) / AOA
Kz46,8744126
1 TCOM Global(TCOM) / BHD
.د.ب0,01922864
1 TCOM Global(TCOM) / BMD
$0,05114
1 TCOM Global(TCOM) / DKK
kr0,329853
1 TCOM Global(TCOM) / HNL
L1,3429364
1 TCOM Global(TCOM) / MUR
2,3258472
1 TCOM Global(TCOM) / NAD
$0,8806308
1 TCOM Global(TCOM) / NOK
kr0,513957
1 TCOM Global(TCOM) / NZD
$0,0889836
1 TCOM Global(TCOM) / PAB
B/.0,05114
1 TCOM Global(TCOM) / PGK
K0,2158108
1 TCOM Global(TCOM) / QAR
ر.ق0,1861496
1 TCOM Global(TCOM) / RSD
дин.5,1774136
1 TCOM Global(TCOM) / UZS
soʻm616,1444366
1 TCOM Global(TCOM) / ALL
L4,2768382
1 TCOM Global(TCOM) / ANG
ƒ0,0915406
1 TCOM Global(TCOM) / AWG
ƒ0,092052
1 TCOM Global(TCOM) / BBD
$0,10228
1 TCOM Global(TCOM) / BAM
KM0,0859152
1 TCOM Global(TCOM) / BIF
Fr151,27212
1 TCOM Global(TCOM) / BND
$0,066482
1 TCOM Global(TCOM) / BSD
$0,05114
1 TCOM Global(TCOM) / JMD
$8,1767746
1 TCOM Global(TCOM) / KHR
205,3813084
1 TCOM Global(TCOM) / KMF
Fr21,63222
1 TCOM Global(TCOM) / LAK
1.111,7391082
1 TCOM Global(TCOM) / LKR
රු15,5675274
1 TCOM Global(TCOM) / MDL
L0,8632432
1 TCOM Global(TCOM) / MGA
Ar229,327102
1 TCOM Global(TCOM) / MOP
P0,40912
1 TCOM Global(TCOM) / MVR
0,782442
1 TCOM Global(TCOM) / MWK
MK88,7846654
1 TCOM Global(TCOM) / MZN
MT3,267846
1 TCOM Global(TCOM) / NPR
रु7,2547204
1 TCOM Global(TCOM) / PYG
362,68488
1 TCOM Global(TCOM) / RWF
Fr74,20414
1 TCOM Global(TCOM) / SBD
$0,4208822
1 TCOM Global(TCOM) / SCR
0,7200512
1 TCOM Global(TCOM) / SRD
$1,981675
1 TCOM Global(TCOM) / SVC
$0,447475
1 TCOM Global(TCOM) / SZL
L0,8806308
1 TCOM Global(TCOM) / TMT
m0,17899
1 TCOM Global(TCOM) / TND
د.ت0,15024932
1 TCOM Global(TCOM) / TTD
$0,3462178
1 TCOM Global(TCOM) / UGX
Sh178,17176
1 TCOM Global(TCOM) / XAF
Fr28,94524
1 TCOM Global(TCOM) / XCD
$0,138078
1 TCOM Global(TCOM) / XOF
Fr28,94524
1 TCOM Global(TCOM) / XPF
Fr5,26742
1 TCOM Global(TCOM) / BWP
P0,685276
1 TCOM Global(TCOM) / BZD
$0,1027914
1 TCOM Global(TCOM) / CVE
$4,8644368
1 TCOM Global(TCOM) / DJF
Fr9,05178
1 TCOM Global(TCOM) / DOP
$3,2816538
1 TCOM Global(TCOM) / DZD
د.ج6,6466658
1 TCOM Global(TCOM) / FJD
$0,1155764
1 TCOM Global(TCOM) / GNF
Fr444,6623
1 TCOM Global(TCOM) / GTQ
Q0,3917324
1 TCOM Global(TCOM) / GYD
$10,7051362
1 TCOM Global(TCOM) / ISK
kr6,3925

TCOM Global Mənbəyi

TCOM Global haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi TCOM Global Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: TCOM Global Haqqında Digər Suallar

Bugünkü TCOM Global (TCOM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TCOM qiyməti 0,05114 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TCOM / USD cari qiyməti nədir?
TCOM / USD cari qiyməti $ 0,05114 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TCOM Global üçün bazar dəyəri nədir?
TCOM üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TCOM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TCOM aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TCOM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TCOM ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TCOM qiyməti (ATL) nədir?
TCOM ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TCOM ticarət həcmi nədir?
TCOM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 146,39K USD.
TCOM bu il daha da yüksələcək?
TCOM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TCOM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:37 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TCOM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0,05114 USD

TCOM Ticarəti Edin

TCOM/USDT
$0,05114
$0,05114$0,05114
+5,46%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.656,21
$109.656,21$109.656,21

+1,80%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,69
$3.849,69$3.849,69

+2,01%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02987
$0,02987$0,02987

+19,24%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,69
$3.849,69$3.849,69

+2,01%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.656,21
$109.656,21$109.656,21

+1,80%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,29
$186,29$186,29

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4800
$2,4800$2,4800

+1,06%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18547
$0,18547$0,18547

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003140
$0,003140$0,003140

-37,20%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002924
$0,0002924$0,0002924

+367,84%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020702
$0,0020702$0,0020702

+2.200,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020702
$0,0020702$0,0020702

+2.200,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0440
$0,0440$0,0440

+1.275,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32607
$0,32607$0,32607

+162,76%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000090
$0,000000000000000000000090$0,000000000000000000000090

+91,48%