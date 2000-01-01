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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Polkadot Ekosistemi tokenləri

Polkadot Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7736
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2552
+0.20%
+0.08%
-4.67%
$ 127.50M
$ 283.75K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1316
-0.89%
-18.77%
-13.31%
$ 76.70M
$ 667.81K
4
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00967108
-0.02%
+0.01%
+7.22%
$ 57.24M
$ 60.56K
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.885
+0.21%
+1.02%
-0.66%
$ 52.81M
$ 22.30K
6
$ 0.00447
+0.25%
+0.43%
-3.04%
$ 38.88M
$ 12.16M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05528
+0.14%
-0.97%
-2.89%
$ 26.23M
$ 1.08M
8
Phala
Phala
PHA
$ 0.02136
+0.42%
-0.70%
-4.13%
$ 17.95M
$ 2.71M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0.007132
-0.58%
-0.67%
-5.48%
$ 8.42M
$ 8.22M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2707
+0.04%
+3.16%
+3.28%
$ 8.13M
$ 112.04K
11
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00244814
-0.01%
+0.04%
+5.15%
$ 2.11M
$ 33.69
12
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.190596
-0.64%
-0.18%
-53.50%
$ 2.02M
$ 360.63K
13
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031585
0.00%
-0.00%
+2.61%
$ 539.53K
$ 99.07
14
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.013483
-0.79%
-3.65%
-11.53%
$ 504.39K
$ 1.98M
15
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0.0004362
-1.29%
-6.11%
-8.33%
$ 501.78K
$ 123.38M
16
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.52136E-7
+1.45%
+3.80%
-4.32%
$ 451.94K
--
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00989027
0.00%
-0.00%
-0.23%
$ 264.24K
$ 9.68K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0.0001142
+1.68%
+0.03%
+1.76%
$ 29.22K
$ 10.63

Tez-tez verilən suallar

Polkadot Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Polkadot Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $1.73B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Polkadot Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Polkadot Ekosistemi tokenləri arasında DOT son 24 saat ərzində 5.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Polkadot Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Polkadot Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Polkadot Ekosistemi tokenlərinə DOT, TRAC, CFG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Polkadot Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Polkadot Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.73B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Polkadot Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.