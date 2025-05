KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

AdKSM

SıralamaNo.169

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0001%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)79.25%

Dövriyyə Təklifi16,555,627.79305031

Maksimum Təklif∞

Ümumi Təchizat16,555,627.79305031

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2019-08-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi623.75283412,2021-05-18

Ən Aşağı Qiymət0.915787390828,2020-01-14

İctimai BlokçeynKSM

TəqdimatKusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.