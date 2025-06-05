سعر Zodor (ZOD)
سعر Zodor (ZOD) المباشر لليوم هو USD 0.0011278. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.59K. يتم تحديث سعر ZOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zodor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Zodor خلال اليوم هو +2.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Zodor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zodor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zodor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zodor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.10%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zodor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+2.10%
-8.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.
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