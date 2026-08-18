سعر zkVerify اليوم

السعر المباشر لمشروع zkVerify (VFY) اليوم هو $ 0.00635643، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VFY الحالي إلى USD هو $ 0.00635643 لكل VFY.

يحتل zkVerify حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,946,315، مع عرض متداول قدره 306.19M VFY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VFY بين $ 0.00631278 (أدنى) و$ 0.00653098 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.200772، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00556172.

على المدى القصير، تحرك VFY بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-3.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.95K.

معلومات سوق zkVerify (VFY)

القيمة السوقية $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M الحجم (24 ساعة) $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.36M$ 6.36M $ 6.36M إمداد دورة التداول 306.19M 306.19M 306.19M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zkVerify هي $ 1.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.95K. العرض المتداول لـ VFY يبلغ 306.19M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.36M.