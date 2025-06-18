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سعر ZEBECIAN ($ZBEC) المباشر لليوم هو USD 0.00009059 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 90.58K . يتم تحديث سعر $ZBEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZEBECIAN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZEBECIAN خلال اليوم هو -22.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M

أداء سعر ZEBECIAN ($ZBEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZEBECIAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZEBECIAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZEBECIAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZEBECIAN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZEBECIAN ($ZBEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZEBECIAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008249$ 0.00008249 $ 0.00008249 24 ساعة مرتفع $ 0.00011683$ 0.00011683 $ 0.00011683 عالية طوال الوقت $ 0.0008192$ 0.0008192 $ 0.0008192 تغير السعر (1 ساعة) +2.19% تغير السعر (1يوم) -22.19% تغير السعر (7 أيام) -11.12%

معلومات سوق ZEBECIAN ($ZBEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: