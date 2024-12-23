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سعر YodeSwap (YODE) المباشر لليوم هو USD 0.01236639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.23K . يتم تحديث سعر YODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YodeSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.29 - تغيير سعر YodeSwap خلال اليوم هو +2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.27M

أداء سعر YodeSwap (YODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ +0.00026236 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ -0.0087910329 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ -0.0045625437 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ +0.003906130321870035 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026236 +2.17% 30 يوم $ -0.0087910329 -71.08% 60 يوم $ -0.0045625437 -36.89% 90 يوم $ +0.003906130321870035 +46.17%

تحليل سعر YodeSwap (YODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YodeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01166384$ 0.01166384 $ 0.01166384 24 ساعة مرتفع $ 0.01243866$ 0.01243866 $ 0.01243866 عالية طوال الوقت $ 13.76$ 13.76 $ 13.76 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) +2.17% تغير السعر (7 أيام) -25.70%

معلومات سوق YodeSwap (YODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: