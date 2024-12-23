سعر YodeSwap (YODE)
سعر YodeSwap (YODE) المباشر لليوم هو USD 0.01236639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.23K. يتم تحديث سعر YODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YodeSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.29
- تغيير سعر YodeSwap خلال اليوم هو +2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.27M
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خلال اليوم، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ +0.00026236 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ -0.0087910329 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ -0.0045625437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YodeSwap مقابل USD هو $ +0.003906130321870035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026236
|+2.17%
|30 يوم
|$ -0.0087910329
|-71.08%
|60 يوم
|$ -0.0045625437
|-36.89%
|90 يوم
|$ +0.003906130321870035
|+46.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر YodeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
+2.17%
-25.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.
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